Piano piano la griglia dei protagonisti della prossima Formula 3 va delineandosi: dopo l’approdo di Seb Fernandez in ART GP, annunciato ieri, oggi tocca alla squadra tedesca HWA presentare la propria line-up per questa stagione. Al fianco di Jake Hughes ci saranno i due talenti Enzo Fittipaldi e Jack Doohan.









Per il più esperto dei 3, Jake Hughes, si tratterà della terza stagione nella serie e la seconda di fila con la scuderia tedesca (che ha debuttato lo scorso anno): “Sono contento di correre ancora con HWA RACELAB in F3. Voglio utilizzare l’esperienza per aiutare il team. Sono sicuro che, alla nostra seconda esperienza, sarà più semplice. Come ho sottolineato in passato è un grande privilegio far parte di questa squadra. Durante la carriera, mi sono sempre sviluppato. Vedo ancora sufficiente potenziale per la F3. L’obiettivo è chiaro: portare la mia carriera ed il team in alto.”

Jack Doohan, figlio del più celebre pilota di moto Mick, vice-campione di F3 Asian e membro del Red Bull Junior Team, dopo i test con Hitech GP, ha deciso di unirsi a HWA RACELAB per la sua prima stagione nella serie: “Sono contento di correre per HWA nel 2020 in F3. Non vedo l’ora inizi la stagione. Questa squadra è nota per la competitività e sono fiducioso che accadrà di nuovo quest’anno. Gli ultimi due anni di gare mi hanno dato una buona base. Ora spero di ambire al titolo con una squadra così forte come HWA RACELAB.”

HWA non si è lasciato scappare un altro nome pesante come quello di Fittipaldi, Enzo nello specifico, che oltre ad essere membro del vivaio Ferrari, è stato campione della F4 italiana nel 2018 e vice-campione in Formula Regional lo scorso anno. Enzo ha preso parte ai test post-stagionali con Prema, impressionando il team HWA per il suo passo e la capacità di adattamento alla vettura. Inoltre ha chiuso al sedicesimo posto il GP di Macao, al volante dell’auto di Sauber Junior Team by Charouz.

“Non vedo davvero l’ora di unirmi a questo campionato super stimolante e competitivo. Sono anche entusiasta di correre con i colori di HWA Racelab. Ringrazio anche FDA e i miei sponsor per il continuo sostegno.” – ha detto Fittipaldi.

Non resta che attendere i primi test, che sono fissati per nei giorni 1-2 e 3 marzo in Bahrain, prima del grande inizio sullo stesso tracciato il 21 e 22 marzo.

