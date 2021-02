E’ da poco cominciata la breve stagione della FIA F3 Asia, un campionato che ha raggiunto quest’anno un livello di competitività mai visto prima. Nata nel 2018, la categoria è velocemente passata da fucina di giovani talenti asiatici a vero e proprio banco di prova per prospetti di tutti i campionati propedeutici. Non solo giovanissimi in cerca di esperienza, ma anche piloti già affermati nei campionati di Formula 2 e Formula 3, pronti a sfruttare la chance per arrivare in piena forma all’inizio della stagione.

La FIA F3 Asia entra nel vivo: tutto in meno di un mese

Il campionato si sviluppa nell’arco di cinque round, da tre gare ciascuno. Il debutto è avvenuto pochi giorni fa, con la prima tripla disputata sul circuito di Dubai. Tra le giornate di oggi e domani le tre gare del round 2, a Yas Marina, teatro anche del terzo e del quinto appuntamento. Nel round numero 4 spazio ancora per il tracciato di Dubai. Sarà una stagione molto breve: scattata il 29 gennaio, essa si concluderà il 20 febbraio, così da dare spazio ai piloti di prepararsi per le nuove e lunghe stagioni che li attendono.

Zhou e Daruvala le star del campionato

Sono ben quattro i piloti di Formula 2 al via, tra cui spicca un nome italiano. Guanyu Zhou e Jehan Daruvala partono certamente con i favori dei pronostici, dopo aver battagliato per i successi di tappa nell’ultima stagione della serie. Gli altri due piloti sono Roy Nissany, già annunciato in DAMS per il campionato 2021 e confermato pilota sviluppo Williams F1 e Alessio Deledda, pronto alla sua stagione da rookie. Nicola Marinangeli è il secondo italiano presente al via. Diciassettenne di Foligno, nel 2020 è stato impegnato in Formula Renault Eurocup e Formula Regional.

Pronto al debutto in Formula 3, Pierre-Louis Chovet è atteso tra i protagonisti di questo mini torneo, al pari di Ayumu Iwasa, fresco di vittoria nella F4 francese e di ingresso nell’Academy Red Bull. Prima di affrontare il suo secondo anno in FIA F3, anche Roman Stanek ha deciso di partecipare alla serie asiatica. Un altro osservato speciale è Dino Beganovic, unico pilota FDA presente al via, così come Cem Bolukbasi, pilota passato dal virtuale al reale.

Amna Al Qubaisi e Irina Sidorkova rappresentano le quote rosa del campionato. La pilota saudita si è fatta conoscere partecipando alle ultime due stagioni della Formula 4 Italia. Classe 2003, Irina Sidorkova è invece uno dei migliori prospetti nel motorsport del panorama femminile.

ZHOU MOMENTANEO LEADER DOPO TRE GARE

Nel primo round corso a Dubai, Zhou e Chovet si sono spartiti le vittorie. Il cinese si è affermato nelle prime due gare, mentre il francese ha avuto la meglio in gara-3. Bene anche Beganovic, secondo in gara-2 e gara-3, così come sorprende il giovanissimo Isak Hajdar, a podio nel secondo evento. Parziale delusione per Daruvala, a podio solo nella prima delle tre gare. Domani si completerà il round 2.

Samuele Fassino