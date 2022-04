La F2 torna in pista a poco più di una settimana dal terzo round della stagione, per una tre-giorni di test a Barcellona. Felipe Drugovich conferma il suo stato di forma piazzando la miglior prestazione davanti a Liam Lawson, andando così a riformare la top 2 di campionato. Tanti i chilometri accumulati da tutti i protagonisti, nonostante condizioni meteorologiche non sempre impeccabili.

Boschung svetta nella prima giornata di test F2 a Barcellona

Prima giornata senza intoppi a Barcellona. Il clima mite e asciutto permette ai piloti di macinare giri in vista del prosiego della stagione. Svetta per numero di tornate e per crono Ralph Boschung che nel pomeriggio segna un 1:27.929, tempo oltre 2 decimi più veloce del secondo classificato, Marcus Armstrong.

Molti i piloti a concentrarsi maggiormente sulla prestazione a pieno di carburante. Troviamo infatti sul fondo della classifica tanti degli attesi protagonisti quali Liam Lawson, Dennis Hauger e Juri Vips. Prosegue il calvario per Cem Bolukbasi: ancora un brutto crash lo costringe prematuramente a terminare la sua tre-giorni dopo aver saltato quasi per intero la Formula Regional Asia a inizio anno e l’ultimo round Formula 2 a Jeddah.

Here’s how today went! ⏱ Who do you want to see on top tomorrow? 🤔#F2 #F2Testing pic.twitter.com/dgSO0QFqdz — Formula 2 (@Formula2) April 12, 2022

Vento e pioggia protagonisti della seconda giornata di test. Non migliorano i riferimenti del day-1 con Roy Nissany a piazzare il miglior tempo in 1:28.812, sfruttando una delle parentesi di pista asciutta. Completano la top tre Richard Verschoor e Ayumu Iwasa, staccati di oltre mezzo secondo. Giornata poco indicativa e ricca di errori che hanno causato l’esposizione di numerose bandiere rosse.

Drugovich chiude al comando

Nelle simulazioni di qualifica della mattinata Felipe Drugovich segna il miglior tempo in 1:27.259, crono più veloce della 3-giorni di test. Il pilota MP Motorsport, leader di classifica dopo il secondo round, ha preceduto proprio il suo primo rivale Liam Lawson, secondo a quasi 3 decimi. Poco più lontana la Virtuosi di Jack Doohan, davanti a Richard Verschoor e Dennis Hauger.

Ultimo pilota a essere sceso sotto l’1:28’ è Ayumu Iwasa, sesto e in costante crescita nel suo sorprendente anno da rookie. Settima posizione per Jehan Daruvala a precedere Theo Pourchaire, Enzo Fittipaldi e Logan Sargeant, che chiude la top ten. Tempi più alti nel pomeriggio quando tutti i piloti si sono concentrati sui long run con Juri Vips, ventesimo in mattinata, a mettere a referto il miglior tempo.

DAY THREE CLASSIFICATION ⏱ 🗣 Canarinho pistola, come and see where Drugo is! 👀#F2 #F2Testing pic.twitter.com/7FBvvBXDp6 — Formula 2 (@Formula2) April 14, 2022

Samuele Fassino

Leggi anche: FIA F2 | ARABIA SAUDITA, GARA-2: VINCE DRUGOVICH, SFORTUNA PER LAWSON E POURCHAIRE