Enzo Fittipaldi si è aggiudicato la Sprint Race di FIA F2 a Spa-Francorchamps. Gara conquistata sul finale da parte del pilota brasiliano, che grazie ad una gestione gomme migliore è riuscito a beffare Richard Verschoor, in testa alla corsa fino a 2 giri dalla fine. Sul podio anche Théo Pourchaire, anche lui in difficoltà nelle ultime fasi di gara.

FITTIPALDI VINCE, POURCHAIRE A PODIO

Prima vittoria in FIA F2 per Fittipaldi, arrivata al termine di una Sprint Race iniziata con il ritiro di Jehan Daruvala. L’indiano, scattato bene dalla pole position, è stato costretto a parcheggiare la sua monoposto ai box al terzo giro dopo aver perso in pista l’headrest, probabilmente non fissato bene. Dopo due giri alle spalle della safety car la gara è ripartita con Verschoor in testa. L’olandese ha mantenuto il comando fino a 2 giri dalla fine, quando l’arrembante Fittipaldi è riuscito a scavalcarlo sul rettilineo del Raidillon, lanciandosi verso il successo.

Secondo quindi Verschoor, davanti a Pourchaire. Anche il francese ha accusato un calo di prestazione nelle battute finali, ma è riuscito comunque a difendere il podio, messo in discussione da Dennis Hauger. Il pilota norvegese, pur agganciadosi al suo avversario, non è riuscito a portare a termine l’attacco nonostante diversi tentativi. Risultato importante per Pourchaire, che accorcia in classifica nei confronti di Frederik Vesti in attesa della Feature Race.

Quinto classificato Victor Martins, davanti a Jack Doohan e ad un Vesti apparso in difficoltà oggi. Il leader della classifica avrà modo di rifarsi domani, quando scatterà dalla prima fila grazie al secondo tempo ottenuto nelle qualifiche di ieri.

Ultimo punto disponibile oggi per Ayumu Iwasa, ottavo al traguardo seguito da Ralph Boschung ed Arthur Leclerc a chiudere la top ten. Ancora non è tempo di andare in vacanza per la FIA F2, che tornerà in pista domani mattina alle 10 per la Feature Race prima della pausa estiva.

AGGIORNAMENTO: SQUALIFICATO VERSCHOOR

Dopo le verifiche tecniche i commissari hanno deciso di squalificare Verschoor dalla Sprint Race. Sulla monoposto dell’olandese è stata trovata una mappatura dell’accelerazione non conforme all’articolo 3.6.5 del regolamento tecnico sia nel giro di formazione che in partenza. Di conseguenza il pilota va a perdere il secondo posto conquistato, nonché il punto del giro più veloce in gara, che passa così nelle mani del vincitore Fittipaldi. Scalano di una posizione tutti gli altri piloti, con Hauger che guadagna così il podio.

Carlo Luciani