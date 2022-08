Felipe Drugovich domina la qualifica di Spa-Francorchamps e conquista la sua seconda pole position stagionale. Per il pilota brasiliano un passo importante verso la conquista del campionato Formula 2 vista la semi debacle del rivale Theo Pourchaire, solo ottavo. La Feature Race di domenica vedrà una prima fila tutta brasiliana con Enzo Fittipaldi ad affiancare il pilota MP Motorsport.

Tre novità rispetto al weekend di Budapest

Tante novità rispetto al round precedente. Olli Caldewell è costretto a saltare il weekend di Spa-Francorchamps dopo raggiunto il numero limite di punti di penalità sulla propria licenza. E’ Liam Zendeli a far ritorno nella categoria e prendere il sedile vacante della seconda vettura del team Campos Racing. Squadra che vede il ritorno di Ralph Boschung, perseguitato da problemi al collo. Novità anche in casa Trident dove Cem Bolukbasi cede il proprio sedile a Tatiana Calderon, rientrante dopo l’esperienza in terra americana. L’ultimo cambiamento è in casa Van Amersfoort, con Jake Hughes pronto a concentrarsi sulla Formula E sostituito da David Beckmann.

Drugovich imbattibile nella qualifica di Spa-Francorchamps

La sessione si disputa in condizioni tipicamente autunnali, un habitué sul tracciato situato nelle Ardenne. L’incognita meteo costringe i piloti a spingere dai minuti iniziali. Felipe Drugovich si dimostra in palla sin dalle prime fasi, primeggiando dopo l’utilizzo del primo treno di gomme soft. Il run finale certifica la pole position del pilota brasiliano, nonostante un ultimo giro non sfruttato causa traffico.

Si inserisce in seconda posizione Enzo Fittipaldi che certifica l’ottimo momento. Il pilota Trident, quarto assoluto nel campionato, precede Logan Sargeant e Jack Doohan che formeranno la seconda fila. A sorpresa si classifica in quinta posizione David Beckmann che precede Liam Lawson. Richard Verschoor precede Pourchaire, rilanciatosi dopo la vittoria in Ungheria ma già costretto alla rimonta nella gara lunga di Spa-Francorchamps. Il pilota francese dovrà massimizzare il risultato in gara-1, quando per effetto dell’inversione dei primi dieci della qualifica, scatterà terzo.

L’inversione di griglia premia Boschung

A chiudere la top ten Jehan Daruvala e Ralph Boschung, risultato che assicura la prima fila nella gara sprint. Ancora fuori dai dieci Dennis Hauger, undicesimo, mentre deludono Ayumu Iwasa e Frederick Vesti Tra i piloti più in forma dell’ultima parte di campionato, i due talenti saranno costretti a scattare rispettiamente dalla tredicesima e dalla quattordicesima casella. Nessun tempo valido e ultima posizione per Juri Vips, protagonista di un testacoda nelle prime fasi del turno.

Domani la prima gara del weekend con il rientrante Boschung a scattare al palo. Alle 18 lo spegnimento dei semafori.

