Va al francese della Art il primo round della F2 sul circuito di Monza. Il pilota scuola Sauber ha sfruttato in modo ottimale gli errori dei suoi avversari, Vips su tutti, andando a vincere davanti al cinese Guanyu Zhou e al compagno di squadra Christian Lundgaard, autore di una strepitosa rimonta dal fondo della griglia.

Monza ha sempre regalato gare spettacolari e avvincenti nelle categorie minori e gara 1 di questa mattina non ha fatto eccezione.

LA CRONACA

Allo start scatta bene Juri Vips che ha la meglio in curva 1 del poleman David Beckmann, che in difficoltà viene insidiato anche da Dan Ticktum. E’ lotta vera anche poco più indietro, con Zendeli che supera Zhou alla variante Ascari, imitato da Robert Shwartzman alla Parabolica.

PENALITA’ PER FITTIPALDI E SHWARTZMAN

Il frenetico primo giro porta la Race Direction a comminare delle penalità. A farne le spese sono Enzo Fittipaldi e il russo della Prema, penalizzati di cinque secondi rispettivamente per un contatto con Marino Sato (costretto al ritiro) e per aver oltrepassato i track limits in partenza ottenendo vantaggio.

SAFETY CAR

Al secondo giro un duello tra Pourchaire e Ticktum in curva 1 nella lotta per il terzo posto, costringe il francese a percorrere la via di fuga, mentre il britannico della Carlin viene tamponato al posteriore da Felipe Drugovich, con il brasiliano che è costretto a rientrare ai box per sostituire l’ala anteriore, sfruttando l’ingresso in pista della Safety Car.

DUELLI IN PISTA

Al giro 5 la gara riprende ma l’azione in pista dura davvero poco visto che viene attivato il regime di Virtual Safety Car a causa di Drugovich che perde il posteriore alla variante Ascari andando ad impattare contro le barriere.

Alla ripresa delle ostilità si intensificano i duelli in pista con la lotta fratricida Piastri e Shwartzman alla seconda di Lesmo, con il russo che all’interno ha la meglio sul compagno di scuderia.

Per il leader del campionato la giornata si complica quando a causa di un contatto con Daruvala è costretto a ripiegare ai box per sostituire l’ala danneggiata.

NUOVA SAFETY CAR

Al giro 10 la Safety Car deve fare nuovamente il suo ingresso in pista: Nissany finisce in testacoda alla chicane Ascari rimanendo fermo in uscita di curva.

Alla green flag il forcing d Pourchaire, che intanto si era portato negli scarichi del leader Vips, portail francese a superare l’estone sul rettifilo di partenza, mentre alle loro spalle risale in maniera prepotente Lundgaard, sesto dopo essere partito dal fondo dello schieramento.

VIPS PERDE IL PODIO

A 5 giri dal termine il pilota della Hitech perde anche la possibilità di salire sul podio, finendo lungo in staccata alla prima variante, lasciando strada libera a Zhou e precipitando al sesto posto.

BANDIERE GIALLE

Non va meglio a Lirim Zendeli che termina la sua corsa nella ghiaia della prima variante, provocando il regime di bandiere gialle che prosegue fino alla bandiera a scacchi. Per Pourchaire è la seconda vittoria stagionale, dopo quella di Monaco, davanti a Zhou e Lundgaard. La top 10 è chiusa da Piastri (4°), Lawson (5°), Shwartzman (6°), Viscaal (7°), Vips (8°), Daruvala (9°) e Beckmann.

In classifica generale Zhou accorcia sul leader Piastri, portandosi ad una sola lunghezza dal pilota della Prema.

Appuntamento con la F2 è per questo pomeriggio con la gara 2 che scatterà alle ore 14:45.

Vincenzo Buonpane