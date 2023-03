Victor Martins ha conquistato la pole position della Feature Race del round di Jeddah di F2. Il pilota francese della ART ha staccato di ben sei decimi Oliver Bearman, ottimo secondo, mentre ha chiuso solo in P9 il vincitore del round inaugurale Ralph Boschung.

Il resoconto delle qualifiche

Continua la striscia di pole position della ART Grand Prix in F2. Dopo quella di Sakhir con Pourchaire, stavolta è stato Victor Martin a siglare il miglior tempo, in 1:41.326, che gli vale non solo la partenza al palo nella gara di domenica, ma anche due punti: il francese ha affiancato ora Arthur Leclerc a 8 lunghezze.

Al fianco del transalpino ci sarà quindi Oliver Bearman, ottimo oggi, ma staccato di ben sei decimi dal poleman. Solo terzo Pourchaire, non particolarmente in palla, ma comunque meglio di quello che è il suo attuale sfidante in classifica, Boschung, nono. Tra i due ci saranno anche Doohan, Daruvala, Iwasa, Vesti e Maini.

Decimo sarà invece Jak Crawford, che per effetto della griglia rovesciata partirà in pole nella Sprint Race di domani. Alle sue spalle c’è Novalak, che precede Correa, mentre tredicesimo è Arthur Leclerc, protagonista di un contatto nel finale di sessione: il monegasco si era addirittura portato al comando a metà qualifica, ma con il secondo set di gomme non si è migliorato, e il suo errore non solo gli ha impedito di risalire posizioni, ma ha anche fatto concludere la sessione con due minuti d’anticipo.

A seguire ci sono Fittipaldi, Hauger, Stanek, Maloney, Nissany e Hadjar. Ventesimo è Verschoor, anche lui autore di un testacoda che ha provocato la prima bandiera rossa a circa diciotto minuti dal termine. Chiudono lo schieramento Coordeel e Benavides, quest’ultimo staccatissimo da tutti e a 3.7 secondi dalla vetta.

Gli appuntamenti

La Sprint Race domani sarà alle 16.10, mentre invece la Feature Race di domenica sarà alle 14.35.

Alfredo Cirelli