Il diciottenne danese Christian Lundgaard continua il sodalizio con la squadra francese ART Grand Prix, che lo promuove in F2 per il 2020. Dopo una brillante stagione nel FIA F3 e una gara in F2 lo scorso novembre ad Abu Dhabi con il team Trident, il giovane talento proseguirà con la squadra che lo ha supportato nel corso del 2019.









Per il giovane danese, che ha iniziato a correre solo tre anni fa, la carriera in monoposto è già intensa. Dopo i successi con i kart, Christian (figlio del campione di rally Henrik Lundgaard) è stato reclutato alla Renault Sport Academy nel 2017 e nella sua prima stagione ha vinto la Formula 4 NEZ e la Formula 4 Spagnola come rookie, conquistando ben diciassette vittorie e trentuno arrivi a podio.

Passato in Formula Renault Eurocup nel 2018, ha concluso in seconda posizione con quattro vittorie e dieci podi. Nell’ultima stagione prestazione convincente nel campionato FIA Formula 3, in cui ha gettato buone basi per lo step successivo della sua carriera. Migliorandosi nel corso della stagione, ha conquistato un ottimo sesto posto in classifica con una vittoria all’Hungaroring.

Sui social Christian ha scritto: “Sono davvero felice di annunciare che per il 2020 farò il grande passo verso la FIA Formula 2 con ART Grand Prix! Un grande ringraziamento alla Renault Sport Academy per il loro continuo supporto e per tutti coloro che lavorano dietro le quinte, sono molto grato per questa opportunità!”

Il danese ha poi dichiarato: “Il 2020 sarà un anno decisivo per la mia carriera. Devo fare bene e dimostrare ciò che sono in grado di fare al volante. Il mio obiettivo è vincere il campionato. Vorrei ringraziare i miei sponsor, investitori, Renault, la mia famiglia e il mio manager per aver concretizzato il passaggio in F2 con ART.”

Lundgaard e ART Grand Prix hanno lavorato molto bene la scorsa stagione: di sicuro il giovane danese saprà dire la sua e sarà uno dei protagonisti del campionato FIA F2 nel 2020.

Non resta che attendere i prossimi annunci per definire completamente la griglia della serie cadetta per la stagione alle porte.

Anna Mangione