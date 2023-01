Si torna in pista al Kuwait Motor Town per il terzo appuntamento dei campionati F4 UAE e Formula Regional Middle East (FRMEC), con ben sei gare che sarà possibile seguire in diretta su LiveGP.it attraverso i nostri canali social e il nostro sito.

Ci sarà da divertirsi in questo atipico round infrasettimanale, per delle competizioni da non perdere dopo le emozioni delle gare che vi abbiamo proposto in occasione del secondo appuntamento stagionale. Entrambe le realtà hanno regalato degli spunti molto interessanti, anche in vista della lunga stagione europea.

Formula Regional, Antonelli punta a mantenere il primato

Andrea Kimi Antonelli tenterà di confermarsi al vertice della Formula Regional dopo gli eventi di Dubai e Kuwait. Il bolognese del Mumbai Falcons Racing Limited insegue ancora il primo acuto stagionale, una missione sfiorata a più riprese.

Sono infatti ben tre i podi conquistati del campione in carica della F4 Italia, leader della graduatoria assoluta con 74 punti contro i 62 del teammate Dino Beganovic ed i 55 di Taylor Barnard (PHM Racing). Lo scandinavo ed il britannico guidano l’assalto al nostro connazionale che dovrà guardarsi le spalle anche da Rafael Câmara (Mumbai Falcons Racing Limited) e Nikhil Bohra (R-ace GP), squadra che tra gli altri vedrà al via anche il nostro Francesco Braschi.

Mancherà, invece, Gabriele Minì (Hitech Grand Prix), sfortunato a più riprese dal primo evento ad oggi. Il team britannico vedrà nuovamente al via, invece, il colombiano Sebastián Montoya, spesso coinvolto in situazioni sfortunate, al pari del transalpino Sami Meguetounif. Menzione d’onore per quest’ultimo, alfiere di Hyderabad Blackbirds by MP Motorsport, che ha saputo imporsi nella race-3 di sabato dopo una serie di risultati negativi.

F4 UAE, Rinicella all’attacco di Ugochukwu

Attenzione a Valerio Rinicella, assoluto protagonista in Kuwait. L’ex volto della Formula 4 spagnola è atteso ad una conferma: il portacolori di MP Motorsport attualmente occupa la seconda posizione nella graduatoria assoluta con 75 lunghezze contro i 105 di Ugo Ugochukwu.

L’americano di Prema, vincitore fino ad ora di tre gare su sei disputate, non ha raccolto punti nella race-3 in Kuwait. Il #39 del team italiano resta il favorito d’obbligo: il 15enne ha mostrato tutto il suo talento a più riprese nelle prime due apparizioni in pista.

Rinicella sarà sicuramente l’osservato speciale insieme all’australiano James Wharton ed al finnico Tuukka Taponen, presenti nella parte alta del gruppo con Mumbai Falcons Racing Limited. Occhi puntati, come nell’ultimo fine settimana, anche su Hitech GP, presente con il competitivo Arvid Lindblad che, dopo l’opening round, sembrava l’unico a poter veramente mettere pressione a Ugochukwu.

F4 UAE & FRMEC: tutto in diretta su LiveGP.it!

LiveGP.it vi offrirà la copertura di tutte le gare di domani (martedì 31 gennaio) e dopodomani (mercoledì 1 febbraio). Il nostro canale YouTube, il canale Twitch e la pagina Facebook saranno attivi per proporvi la diretta delle sfide con il commento a cura della redazione.

Dalle 12.15 vi aspettiamo domani per race-1, mentre il programma di mercoledì inizierà alle 6.15 per race-2 della F4 UAE, sfida che precederà la seconda competizione della Formula Regional. Il medesimo format si ripresenterà poche ore dopo: dalle 10.00 si terranno le ultime competizioni previste prima di una piccola meritata pausa per tutti i piloti.

Luca Pellegrini