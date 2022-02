Vittoria per Alex Dunne nella prima gara della giornata di Abu Dhabi! Il britannico del team Hitech ha preceduto sul traguardo Charlie Wurz, che grazie a questo risultato si è laureato campione della categoria, approfittando anche del ritiro del team mate Camara. A chiudere il podio è stato il portoghese Domingues, che ha confermato quanto di buono mostrato nelle uscite precedenti.

Camara non sfrutta la pole, Dunne ringrazia

La vittoria odierna Alex Dunne se l’è costruita al quarto giro, andando a sorpassare la Prema di Charlie Wurz che in quel momento occupava la seconda posizione, dietro a Camara. Il brasiliano sembrava essere in controllo della corsa e deciso a tenere aperta la lotta al titolo, anche grazie alla pole, ma tutti i suoi piani sono andati in fumo al quinto giro.

In realtà, già al primo passaggio si è dovuto registrare il ritiro di Nikita Bedrin, che ha anche costretto la Direzione Gara a mandare in pista la Safety Car per consentire ai commissari di ripulire la pista. Dopo un passaggio dietro la vettura di sicurezza, in ogni caso, la gara è potuta riprendere ed è arrivata alla fine senza ulteriori interruzioni.

Come detto, Camara non è riuscito a sfruttare la pole, e Dunne ne ha approfittato mettendo subito, appena passato in testa, un margine importante tra sé e Wurz. L’austriaco non ha mai in realtà spinto troppo, forte anche della sua posizione in classifica. Alla fine, la conquista del titolo è arrivata a coronamento di una stagione ottima, nell’attesa di altrettante soddisfazioni in Europa.

Domingues ottimo terzo, Barnard e Neate nelle retrovie

Sul terzo gradino del podio si è piazzato Ivan Domingues con la Tatuus del team Xcel Motorsport. Il portoghese ha avuto la meglio nel finale su James Wharton, mentre in quinta piazza ha chiuso un ottimo Conrad Laursen. Sesta posizione per il thailandese Inthraphuvasak, che ha tenuto alta la bandiera di MP Motorsport.

Molto accesa la lotta nella seconda parte della top ten, con Zanfari bravo a precedere sul traguardo Jamie Day e Miron Pingasov. A chiudere le posizioni utili per ottenere punti è stato il tedesco Ried, mentre hanno chiuso nelle retrovie Barnard e Neate, che invece occupavano i primi posti dopo i primi passaggi. Peccato per Valerio Rinicella, unico italiano in gara, costretto al ritiro a sette giri dalla fine.

Appuntamento ad oggi pomeriggio per l’ultima gara della stagione 2022 della Formula 4 UAE. Il campionato è già stato assegnato all’ottimo Charlie Wurz, ma sicuramente non mancherà lo spettacolo per le posizioni di rincalzo!

Nicola Saglia