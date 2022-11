E’ Andy Chang a trionfare nella 69esima edizione del Macau GP, battendo il poleman Xie che può comunque festeggiare la vittoria del campionato. Il pilota di casa, scattato terzo, ha approfittato del caos iniziale per guadagnare la testa per poi andare in fuga nella seconda parte di gara.

Chang vince il Macau GP

Il main event chiude l’intenso weekend del Macau Grand Prix 2022. Dopo la gara di qualifica corsa ieri, gara-2 è il decimo appuntamento della Formula 4 cinese. Andy Chang, wild card e trasparente ai fini della classifica di campionato, ottiene il successo dopo esser scattato dalla terza casella. Classe ’96, il pilota di Macao vanta anche un passato motoristico in Europa, avendo corso per due stagioni nel campionato europeo FIA Formula 3.

Xie si aggiudica il campionato

Seconda posizione per il vincitore della Qualifying Race, Gerrard Xie, risultato che gli permette di conquistare matematicamente l’edizione 2022 del campionato F4 cinese. Il pilota di Hong Kong è scattato dalla pole position prima di esser sorpreso alla ripartenza dopo la seconda safety car. Il forte effetto scia offerto dai lunghi rettilinei del tracciato ha favorito il sorpasso di Chang. Nella seconda metà di gara, libera da neutralizzazioni, il pilota di casa è riuscito ad allungare, costruendo un margine di quasi sei secondi sul primo rivale.

Dopo la vittoria dell’edizione 2020, chiude in terza posizione la wild card Charles Leong. Il classe ’01 ha gestito la posizione da podio sino al traguardo, dopo aver perso la seconda posizione nelle fasi iniziali.

La gara mantiene la sua tradizione e vede la prima neutralizzazione dopo solo una manciata di metri a seguito di un contatto contro le barriere della vettura numero #4 di Lin. Nel giro 4, alla curva Lisboa, un multiplo contatto ha chiamato nuovamente in causa l’ingresso della safety car per recuperare le vetture di Henry Lee Junior e Patrick Tsang.

Scorrendo la classifica troviamo in quarta posizione, ma seconda valida per la classifca del campionato cinese, Li Sicheng, che conferma il risultato maturato nella gara di qualifica, mentre in quinta posizione si classifica la vettura #56 di King Zefeng. Il campionato si chiuderà nel weekend del 10-11 dicembre sul tracciato cittadino di Pingtan Island.

Samuele Fassino