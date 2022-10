Al Paul Ricard è andata di scena la seconda edizione FIA Motorsport Games Formula 4 Cup, conquistata da Andrea Kimi Antonelli. Il pilota italiano, grande protagonista della stagione appena conclusa, si è imposto in tutti i turni della competizione, conquistando la medaglia d’oro.

Antonelli vince nella categoria F4 dei FIA Motorsport Games 2022

Dopo due anni di sospensione causa Covid, tornano i FIA Motorsport Games che, nella sezione Formula 4, vanno ancora una volta all’Italia. Nel 2019, edizione disputata sul tracciato di Vallelunga, era stato Andrea Rossi a ottenere il massimo risultato.

Con Marsiglia come sede designata, è stato il tracciato del Paul Ricard a ospitare l’edizione 2022. Andrea Kimi Antonelli, già grande atteso protagonista della vigilia, ha dominato l’intero weekend rifilando prima 7 decimi al secondo nel turno di qualifica per poi dominare la Qualifying Race e poi la gara che gli consegna la medaglia d’oro.

Seconda posizione e medaglia d’argento per il Portogallo con il 19enne, protagonista dei campionati F4 in Spagna e Danimarca, Manuel Espirito Santo, arrivato a 7 secondi nei trenta minuti di gara. Terza posizione per la Spagna con il classe ’06 Bruno del Pino. Era attesa a un risultato migliore l’Austria ma una foratura nel primo giro della Qualifying Race ha compromesso il weekend di Charlie Wurz, compagno di Antonelli nell’ultima stagione in Prema Racing.

Italia prima nel medagliere

La vittoria del talentino bolognese è stata decisiva per l’Italia, seguita dagli ori nelle categorie Rally4 e nell’Historical Rally. Fondamentale la seconda posizione e conseguente medaglia d’argento ottenuta da Mirko Bortolotti nel GT Sprint che permette all’Italia di battere la Francia, ferma a tre medaglie d’oro, e aggiudicarsi i FIA Motorsport Games 2022. In conclusione dell’evento è stata annunciata prossima edizione che si svolgerà nel 2024 a Valencia.

Samuele Fassino