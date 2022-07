Hadjar conquista la Feature Race a Spielberg davanti a Victor Martins e Oliver Bearman. Quarta posizione per Arthur Leclerc avanti a Maloney e Stanek del team Trident. Chiudono la Top 10 Colapinto, Smolyar, Alatalo e Cohen. Domenica di gare a quattro ruote al Red Bull Ring aperta da una forte pioggia, protagonista della gara di Formula 3 e chissà se anche delle categorie superiori.

SPIELBERG RISERVA SEMPRE DELLE SORPRESE

Feature Race condizionata completamente dalla pioggia, la Hitech di Hadjar si è resa protagonista di un dominio completo della gara. Il team inglese è riuscito ad imporsi su tutti nel weekend austriaco, conquistando anche una pole position proprio con Hadjar. Il pilota francese continua così ad insediare il primo posto del mondiale piloti, occupato al momento dal rivale Victor Martins con un distacco di solamente un punto tra i due contendenti.

Ottima gara del team Prema che piazza due delle sue tre auto nelle prime quattro posizioni. Oliver Bearman con la terza piazza conferma il risultato ottenuto in qualifica continuando a rimanere davanti a Leclerc nel weekend austriaco. Il pilota monegasco invece si vede sfumare il podio proprio dal suo compagno squadra, sette punti lo separano dalla vetta della classifica generale rimanendo ancora in lotta per il titolo con Martins e Hadjar.

Gara che trova una grande svolta nel finale quando al giro 21 va in pista la Safety Car. Alla ripresa del gran premio assistiamo a delle scintille tra Maloney e Leclerc, con il monegasco che ha perso tempo prezioso in lotta con Maloney per poter lottare per il podio. Ottima gara anche del team Trident con due auto nelle prime sei posizioni, Maloney seguito da Stanek.

LOTTA APERTA PER IL TITOLO

Arrivati al quinto appuntamento di nove del calendario di Formula 3 possiamo individuare facilmente una lotta a tre per il titolo: Martins svetta con 98 punti, seguito da Hadjar a 97 e Arthur Leclerc a 91. Da non sottovalutare poi Stanek e Crawford, rispettivamente in quarta e quinta posizione, con 75 e 70 punti nel mondiale con il pilota della Trident a soli 15 punti da Leclerc. Prema che così trova le sue tre auto nelle prime sei posizioni del mondiale piloti con Bearman che occupa la sesta piazza con 59 punti conquistati. Per chiudere la Top 10 ci sono Colapinto, Collet, Smolyar e O’Sullivan.

I RISULTATI DEL GP DI AUSTRIA

Fabrizio Giuseppe Pignatelli

