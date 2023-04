Perentorio successo di Benjamin Berta nella gara che ha aperto il secondo round stagionale del campionato Zinox F2000 Formula Trophy a Imola. Il giovane pilota ungherese si è imposto dopo essere scattato dalla pole, precedendo sul podio Bernardo Pellegrini e la giapponese Juju Noda, confermatasi su ottimi livelli dopo la vittoria colta al Mugello.

BERTA DOMINA DALLO START AL TRAGUARDO

La serie tricolore organizzata da Piero Longhi è tornata in azione nel primo ACI Racing Weekend stagionale, con ben 39 monoposto presenti ai nastri di partenza sul circuito del Santerno. A salire in cattedra in gara-1 è stato l’ungherese Benjamin Berta, il quale ha consolidato la propria leadership in campionato cogliendo il suo secondo successo stagionale. Per lui è arrivata una partenza perfetta dalla pole, quindi una gestione efficace della gara che gli ha consentito di transitare con la sua Dallara F317 per primo sotto la bandiera a scacchi.

PELLEGRINI E NODA SUL PODIO

Se per Berta la gara è stata relativamente tranquilla al comando, la bagarre non è venuta a mancare alle sue spalle. Bernardo Pellegrini è infatti riuscito a conquistare una sofferta seconda posizione, dapprima infilando nelle fasi iniziali Francesco Galli e respingendo nel finale il prepotente ritorno di Juju Noda, confermatasi sul podio dopo il bel successo colto in gara-2 al Mugello. La giapponesina figlia d’arte ha tentato in tutti i modi di avere la meglio nei confronti del pilota veronese, ma alla fine si è dovuta accontentare di un comunque positivo piazzamento che l’ha vista precedere lo svizzero Sandro Zeller e l’altra Dallara F320 di Galli, distintosi nelle prime fasi in seconda posizione.

SARTORI AL TOP NELLA F2.0 CUP

Buona anche la prestazione di Dino Rasero (al traguardo), il quale ha preceduto Riccardo Perego e Andrea Benalli, quest’ultimo vincitore nella Gold. Sempre a proposito di classi, da segnalare il successo colto nella Silver da Patrick Bellezza davanti a Marinaro e Vaglio, mentre nella Bronze a svettare è stato Carmine Tancredi. Particolarmente acceso anche il confronto nell’assoluta F2.0 Cup, con Karim Sartori che ha bissato il trionfo del Mugello centrando anche una lusinghiera 11esima piazza finale. Sul podio anche il giovane Christian Caramuscia e il poleman Stefano Palummieri, mentre Laurence Balestrini è stato costretto al ritiro dopo un contatto innescato da Enzo Stentella. Inoltre, Fabio Turchetto si è confermato dominatore nella classe Light, precedendo il rientrante Marco De Toffol e Simone Padovani.

DOMANI GARA-2 A IMOLA

La gara ha vissuto una sola fase di neutralizzazione con l’intervento della Safety Car, in seguito alla presenza della vettura di Marco Falci in panne a bordo pista. Tra i ritirati anche Immordino e Milani, mentre il taorminese Marco Rinaldi ha chiuso attardato dopo un doppio testacoda. Appuntamento a domani con gara-2 della Zinox F2000 Formula Trophy e lo start in programma alle 10:50.

Da Imola – Marco Privitera