Sarà Nikita Mazepin il nuovo pilota del team Haas a partire dalla prossima stagione di Formula 1. Il 21enne russo, attualmente impegnato nel campionato di F2, farà così il proprio debutto nella categoria regina dopo aver siglato un accordo pluriennale. Attesa per l’annuncio del secondo pilota della scuderia americana, che dovrebbe arrivare dopo la conclusione della categoria cadetta: in pole c’è Mick Schumacher.

Dopo aver salutato ufficialmente già da alcune settimane gli attuali piloti Romain Grosjean e Kevin Magnussen, la Haas assegna il primo sedile per la prossima stagione. Nessuna novità rispetto alle voci che erano da tempo circolate, visto che il team statunitense punterà su un rookie come Nikita Mazepin. Un deciso cambio di rotta per la scuderia diretta da Gunther Steiner, la quale sino a questo momento si era affidata a piloti dalla comprovata esperienza in Formula 1.

Russia’s Nikita Mazepin will drive for Haas F1 Team, in a multi-year deal starting with the 2021 FIA Formula 1 World Championship. ⬇️#HaasF1 https://t.co/MirYFuqUGd — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 1, 2020

UN PILOTA TUTTO DA SCOPRIRE

Originario di Mosca, classe 1999, Mazepin è reduce da un paio di stagioni disputate nel FIA F2. Dopo una prima annata decisamente deludente con il team ART, quest’anno ha messo in mostra dei buoni progressi, conquistando due gare ed occupando attualmente il sesto posto nella graduatoria assoluta. Prima dell’esperienza nella categoria cadetta, il russo si era positivamente distinto nel 2018 conquistando il secondo posto finale in GP3, mentre non aveva mai ottenuto risultati di rilievo nelle precedenti categorie in monoposto.

Sicuramente per il team Haas si tratta di una scelta che garantisce una grande stabilità economica per il futuro, visto che il padre Dmitry avrebbe presentato un’offerta irrinunciabile per consentire al figlio di poter esordire nella massima formula. Il magnate russo ha infatti tentato nel recente passato l’acquisto del team Force India, poi finito nelle mani di Lawrence Stroll non senza strascichi legali.

LE DICHIARAZIONI

“Sono felice che Nikita possa correre con noi nella prossima stagione – ha dichiarato Gunther Steiner. “Quest’anno ha messo in mostra le proprie credenziali con risultati di rilievo in Formula 2. E’ cresciuto molto nel corso degli anni, ed in vista di una stagione impegnativa con 23 Gran Premi avrà modo di imparare e sviluppare ulteriormente le proprie capacità”.

“Diventare un pilota di Formula 1 è un sogno che si trasforma in realtà – ha detto Mazepin – e devo ringraziare il team Haas per la fiducia. Stanno dando ad un giovane pilota l’opportunità di crescere e io non vedo l’ora di confermarmi, dopo questa positiva stagione in Formula 2. Adesso non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il team per dare vita a questo nuovo capitolo della mia carriera”.

SCHUMI JR. IN POLE PER IL SECONDO SEDILE

Come noto, a sostituire l’infortunato Romain Grosjean in occasione del prossimo Gran Premio di Sakhir sarà Pietro Fittipaldi, attuale terzo pilota del team. Il nome del secondo pilota per la stagione 2021 dovrebbe invece essere ufficializzato nei prossimi giorni, con Mick Schumacher nel ruolo di favorito numero uno.

Marco Privitera