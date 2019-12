Con un annuncio arrivato pochi minuti fa si è appreso che la Ferrari ha rinnovato il contratto di Charles Leclerc, ritoccandone l’estensione temporale e lo stipendio: il pilota monegasco farà parte della scuderia di Maranello fino al 2024.









La scuderia del Cavallino Rampante si è accordata con il monegasco per un prolungamento di contratto ed un adeguamento dell’ingaggio: se la scadenza naturale dell’accordo originale tra le due parti era fissata per il 2021, l’estensione attuata porta la scadenza al 2024, mentre l’adeguamento salariale si attesterebbe su una cifra di nove milioni di dollari all’anno, cioè tre volte la cifra attualmente percepita dal pilota.

A Maranello sembrano dunque decisi a “blindare” i servigi del monegasco, investendo forte e a lungo termine: Charles sarebbe uno dei pochi piloti in griglia attualmente in grado di vantare un contratto di cinque anni che lo lega ad una scuderia. Di sicuro le sette pole position, le due vittorie di quest’anno e le dieci incursioni sul podio hanno fatto leva sui vertici di Maranello, che comunque conoscono già bene il pilota, avendolo “allevato” nella Driver Academy.

2 Wins 🏆

4 Fastest laps 💨

7 Poles 🙌

10 Podiums 🍾 …and a contract extension to 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣ ✍️ We’re delighted to announce that @Charles_Leclerc will be with us until 2024 🤩#essereFerrari 🔴 #Charles2024 pic.twitter.com/Gv8BAfrFAh — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 23, 2019

Nella nota stampa allegata al comunicato si leggono queste parole da parte di Mattia Bionotto: “La decisione e il desiderio di prolungare il contratto con Charles ci sono parsi sempre più naturali gara dopo gara, nell’ottica di assicurarci la collaborazione con il nostro pilota per le prossime cinque stagioni. Ciò a riprova dell’impegno della Scuderia e di Charles nel legare saldamente i propri nomi per il prossimo futuro. Charles fa parte della nostra famiglia già dal 2016 e siamo più che orgogliosi dei frutti che stiamo raccogliendo dalla nostra Academy. Ci fa quindi un grande piacere poter annunciare che sarà con noi per molti anni a venire e siamo impazienti di scrivere con lui nuove pagine della storia del Cavallino Rampante”.

Chiaramente il pilota è al settimo cielo: “Sono estremamente contento di rinnovare con la Scuderia Ferrari. La stagione appena conclusa come pilota della squadra più prestigiosa in Formula 1 è stata per me un anno da sogno. Non vedo l’ora di rendere ancora più profondo il rapporto già forte che mi lega al team dopo un 2019 intenso e ricco di emozioni. Guardo al futuro con impazienza, prontissimo a cominciare la prossima stagione”.

Questa mossa da parte dei vertici della Ferrari mette chiaramente in luce la volontà di fondare il futuro con un pilota molto giovane, ma pone alcune domande relative al medio termine, soprattutto per quanto riguarda chi affiancherà il monegasco: Sebastian Vettel ha un contratto in scadenza nel 2020 e da quel punto in poi il sedile è vacante. A Maranello punteranno di nuovo su un attacco a due punte o cercheranno di affiancare a Charles un pilota “di supporto”?

Luca Colombo