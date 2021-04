Approvato all’unanimità da tutti i team il nuovo format del weekend di gara della F1, con la Sprint Race del sabato, da provare in tre Gran Premi durante la stagione in corso. Le tre sedi, nelle quali si disputeranno le sprint race, saranno annunciate prossimamente, tuttavia sappiamo già che saranno due circuiti europei e uno extraeuropeo.

Le regole

La Sprint Race si svolgerà il sabato, dopo una sessione di prove libere. La griglia di partenza di questo mini GP da 100km sarà decisa da tre sessioni di qualifiche (secondo l’attuale format, in vigore dal 2006) da svolgersi il venerdì pomeriggio.

L’ordine di arrivo della sprint race, che formalmente assume la denominazione di Sprint Qualifying, definirà la griglia di partenza del GP vero e proprio. Il podio della sprint race del sabato avrà valore ai fini della classifica iridata: saranno infatti assegnati tre punti al vincitore, due punti al secondo e un punto al terzo classificato.

Le dichiarazioni

“Siamo entusiasti di questa nuova opportunità che porterà i nostri fan in un weekend di gara ancora più coinvolgente nel 2021”, ha dichiarato il presidente e CEO di Formula 1 Stefano Domenicali. “Vedere i piloti che si sfidano per tre giorni sarà un’esperienza straordinaria e sono sicuro che i piloti apprezzeranno la lotta. Sono lieto che tutte le squadre abbiano sostenuto questo piano. È una testimonianza dei nostri sforzi congiunti per continuare a coinvolgere i nostri fan in modi nuovi, assicurandoci al contempo di rimanere impegnati per l’eredità e la meritocrazia del nostro sport”.

Il presidente della FIA Jean Todt, nel frattempo, ha commentato: “Sono lieto di vedere che la F1 sta cercando nuovi modi per interagire con i suoi fan e ampliare lo spettacolo di un weekend di gara attraverso il concetto di Sprint Qualifying. È stato possibile grazie alla continua collaborazione tra FIA, Formula 1 e tutti i team. La F1 si sta dimostrando più forte che mai con tutte le parti interessate che lavorano insieme in questo modo. Molto è stato fatto per garantire che gli aspetti sportivi, tecnici e finanziari del formato siano equi”.

Beppe Dammacco

LEGGI ANCHE: STEFANO DOMENICALI A SKY TG24: A MONTECARLO UN NUMERO LIMITATO DI SPETTATORI LA DOMENICA