Negli ultimi giorni sono girate diverse voci sul futuro di Lewis Hamilton ma Toto Wolff, Team Principal di Mercedes, ci ha tenuto a ribadire che il sette volte Campione del Mondo F1 non andrà da nessuna parte al termine di questa stagione.

HAMILTON E MERCEDES

Lewis Hamilton e Mercedes, una storia che va avanti da parecchi anni, e dall’esattezza da quando il sette volte Campione del Mondo era giovanissimo. La casa della Stella e soprattutto Ron Dennis hanno sempre creduto in Lewis, tanto da farlo esordire in McLaren-Mercedes nel lontano 2007 affiancandolo al ben più esperto Fernando Alonso. In quella stagione Hamilton sorprese tutti per le sue prestazioni e per la sua sfrontatezza, sfiorando il titolo che alla fine arrivò nella stagione successiva ai danni di Felipe Massa.

Nel 2013, dopo la conquista di un titolo mondiale, Lewis Hamilton lascia McLaren per abbracciare il progetto Mercedes, che decise di rilanciare un suo team di F1 dopo tanti anni trascorsi come fornitore di motori. Da li in poi è stata una storia di successi che gli ha visto mettere in bacheca ben sei titoli Mondiali, e che oggi a distanza di dieci anni viene messa in dubbio per la scarsa competitività della monoposto dopo anni di dominio.

Una monoposto, la W14, che segue le orme del fallimentare modello precedente che ha allontanato il team della Stella dai successi a cui era abituata, e che secondo le voci avrebbe anche demotivato lo stesso Lewis Hamilton tanto da fargli pensare di approdare verso altri lidi. Nonostante le voci, il britannico però ha sempre giurato fedeltà alla squadra che lo ha seguito sin da bambino, e oggi Toto Wolff in conferenza stampa ha tenuto a ribadire che Lewis rimarrà con Mercedes almeno per il prossimo anno.

LE PAROLE DI WOLFF

Nella conferenza stampa dedicata ai Team Principal, Toto Wolff ha risposto alle domande sul futuro di Hamilton, reso incerto come detto prima dalle recenti prestazioni della Mercedes. Wolff a riguardo ha dichiarato: “Non credo che Lewis lascerà la Mercedes. Siamo in una fase della carriera in cui ci fidiamo l’uno dell’altro, abbiamo formato un grande legame e non abbiamo motivo di dubitare di noi stessi anche se questo è un periodo difficile. Ma sarà fantastico quando usciremo da questa valle di lacrime e torneremo a prestazioni solide. Come pilota, tuttavia, se vuole vincere un altro campionato, deve assicurarsi di avere la macchina giusta. E se non possiamo dimostrare di essere in grado di dargli un’auto competitiva nei prossimi due anni, allora dovrà cercare altrove. Non credo che lo stia facendo in questa fase, ma non avrò niente da ridire se ciò accadrà tra un anno o due”.

Il contratto di Hamilton però è in scadenza alla fine di questa stagione e ci si chiede se le negoziazioni tra lui e la Mercedes siano già in corso. Wolff non sembra avere dubbi però a riguardo: “Non ho idea di quali siano le voci. Sono consapevole che puntiamo tutto su George e Lewis, e tutto il resto non è importante. Ci siederemo ad un tavolo al momento opportuno, dobbiamo solo cambiare qualche clausola come le date. Ma sono assolutamente convinto che Lewis resterà con noi anche dopo questa stagione.” Una certezza quindi quella del Team Principal Mercedes nei confronti di Hamilton, che non crede che Lewis deciderà di lasciare il team nonostante le difficoltà riscontrate in questa stagione, ma potrebbe farlo solo nel caso in cui i successi non dovessero arrivare nei prossimi anni.

Julian D’Agata