Dopo la clamorosa notizia della separazione tra Sebastian Vettel e la Scuderia Ferrari, il Team Principal Mercedes Toto Wolff esce allo scoperto, dichiarando l’interesse per il pilota tedesco.

Le strade di Sebastian Vettel e della Ferrari si dividono quindi dopo mesi di speculazioni che volevano il tedesco vicino al rinnovo con la Scuderia di Maranello, ma qualcosa è andato storto. La partenza del tedesco apre ad una serie di nuovi scenari sul fronte del mercato piloti, con Toto Wolff in primis a dichiarare il suo interesse per Vettel.

LE PAROLE DI WOLFF

Interpellato a riguardo dal magazine tedesco Bild, Toto Wolff ha dichiarato di essere molto interessato alla situazione e che un campione come Vettel può sicuramente fare al caso della Mercedes: “Sebastian è un grandissimo pilota, oltre che ad essere una grande personalità ed un importante asset per ogni team di Formula 1. Quando guardiamo al nostro futuro però la nostra lealtà va verso i nostri attuali piloti. Ma naturalmente non possiamo ignorare questi eventi e dobbiamo prendere questi sviluppi in considerazione”.

Dichiarazioni che lasciano intendere sicuramente un interesse da parte di Mercedes nel caso in cui uno tra Hamilton e Bottas dovesse decidere di andar via. Ci sarebbe anche George Russell in lizza per un posto da titolare in modo da dare una continuità con i giovani del vivaio, ma la tentazione Vettel è forte.

QUALE FUTURO QUINDI PER VETTEL?

Non si può ignorare un quattro volte campione del mondo e sembra veramente difficile vedere Sebastian Vettel appiedato nella prossima stagione. Le opzioni per lui sicuramente non mancano come conferma l’interesse dichiarato da Toto Wolff. Inoltre in casa Mercedes entrambi i piloti sono in scadenza al termine del 2020 e Valtteri Bottas è sicuramente quello più sacrificabile nel caso in cui Lewis Hamilton decidesse di continuare con il team di Stoccarda.

Le speculazioni non si fermeranno nelle prossime settimane, ma l’addio di Sebastian Vettel alla Ferrari potrebbe causare un vero e proprio effetto domino nel mercato piloti perché di fatto il sedile Ferrari è tra i più ambiti in F1. E se ci fosse veramente uno scambio Hamilton-Vettel? Qualche mese fa sembrava fantamercato ma oggi potrebbe addirittura diventare realtà.

Julian D’Agata