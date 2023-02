Rivelata ufficialmente la McLaren MCL60, la nuova monoposto con cui il team di Woking prenderà parte al prossimo mondiale di F1. Presentazione vecchio stile, con la monoposto reale mostrata al pubblico presente al McLaren Technology Centre. Presenti ovviamente i piloti Lando Norris ed Oscar Piastri, nonché il CEO Zak Brown ed il nuovo team principal Andrea Stella.

UN OMAGGIO ALLA STORIA

Cambio di denominazione per la nuova arma di Woking, che rende omaggio ai 60 anni del team. Vedremo se la neonata vettura renderà onore alla gloriosa storia del team anche in pista. La McLaren è chiamata a fare sicuramente meglio dello scorso anno, quando ha chiuso il campionato in quinta posizione tra i costruttori. L’obiettivo realistico per gli inglesi è il quarto posto che l’Alpine è riuscita a centrare nel 2022.

Per fare ciò il progetto è stato profondamente rivisto rispetto alla MCL36, con le pance in stile Red Bull che saltano subito all’occhio. Nessuno stravolgimento invece per la livrea, con il colore “papaya” che prevale anche su questa nuova monoposto.

LE DICHIARAZIONI

Zak Brown: “Siamo lieti di lanciare il nostro team di Formula 1 2023 con Lando e Oscar al volante nell’anno in cui celebriamo il 60º anniversario. La formazione di piloti di quest’anno è estremamente entusiasmante poiché Lando, un pilota intelligente e fiducioso con un ritmo eccellente, è affiancato da uno dei più grandi talenti emergenti nel motorsport come Oscar. Il 2022 è stata una stagione impegnativa nel nostro continuo sforzo per spingerci verso la parte alta della griglia. Abbiamo imparato molto mentre l’intero team lavora duramente per prepararsi per un altro anno”.

Andrea Stella: “È un onore guidare la McLaren Racing nella stagione del 60° anniversario del team. Abbiamo un gruppo di persone impegnate e di talento alla McLaren e non vediamo l’ora di portare la MCL60 in gara, dopo il duro lavoro e gli sforzi degli ultimi mesi, in tutte le aree del team. Lando e Oscar formano una formazione di piloti così forte e di talento e non vediamo l’ora che arrivi la stagione 2023 con loro al volante della MCL60. Siamo consapevoli di avere del lavoro da fare mentre ci prepariamo alla stagione 2023, ma tutti nel team sono totalmente concentrati e impegnati a rendere speciale il nostro 60° anniversario”.

Lando Norris: “Non vedo l’ora di tornare in pista al volante della MCL60 per la prima volta. La nuova macchina ha un bell’aspetto e tutte le persone coinvolte nella costruzione hanno svolto un ruolo importante. Questo è il mio quinto anno in Formula 1, finora mi è piaciuto il mio percorso con il team ed essere coinvolto nel 60° anniversario della McLaren è un privilegio. Continuerò a lavorare sodo al fianco di Oscar durante questo anno significativo mentre cerchiamo di massimizzare le opportunità di segnare punti”.

Oscar Piastri: “Sono felice debuttare con McLaren in F1. Ho lavorato duramente per prepararmi al prossimo anno. Il tempo che ho trascorso in fabbrica e al simulatore è stato piacevole e produttivo, e tutti nel team sono stati accoglienti. Mi sono ambientato bene e ora sono completamente concentrato per scendere in pista in Bahrain. La MCL60 è davvero impressionante e sarà un anno memorabile, non solo per me nella mia stagione da rookie, ma anche come squadra che celebra i 60 anni di McLaren Racing. La sfida che ci attende è entusiasmante e non vedo l’ora di guidare con Lando mentre lavoriamo sodo per raccogliere punti durante la stagione”.

Dopo McLaren la giornata di presentazioni non finisce qui, perché l’attesa ora è per l’Aston Martin.

Carlo Luciani

