La monoposto è già scesa in pista nei test di Barcellona in una versione “camouflage”, ma adesso la livrea della nuova Alfa Romeo C42 è stata finalmente svelata, ultima in ordine cronologico tra i team del Mondiale di Formula 1. La vettura che sarà portata in pista da Valtteri Bottas e dal debuttante Guanyu Zhou presenta un deciso ritorno del tipico rosso che caratterizza la Casa del Biscione, oltre a soluzioni tecniche che puntano a risollevarla dai bassi fondi della classifica.

UNA LIVREA ACCATTIVANTE

Una scelta cromatica sicuramente d’impatto ma per certi versi apparentemente contraddittoria, visto che nel team elvetico la presenza del marchio Alfa Romeo sia legata soltanto al nome o poco più. A colpire è anche l’ampia presenza del tricolore italiano nella parte retrostante dell’ala posteriore, in una stagione in cui la stessa scuderia ha scelto da un lato di privarsi di Antonio Giovinazzi e dall’altro di eliminare ogni riferimento alla bandiera italiana nel proprio logo. Accattivante la scelta (in controtendenza rispetto agli ultimi tre anni) di dedicare sulla livrea molto più spazio al rosso Alfa, con grande evidenza dedicata al nuovo SUV ibrido Tonale. A completare il tutto, un abbinamento con il tipico bianco Sauber e la presenza del nero a donare un effetto d’insieme molto più “racing” alla vettura.

UN PROGETTO “INDIPENDENTE”

Un risultato scaturito dal lavoro del Centro Stile Alfa Romeo, con un richiamo ai disegni storici del passato ed un chiaro riferimento al patrimonio di Alfa Romeo e Sauber Motorsport, nel 30° anno del team di Hinwil in Formula Uno. Dal punto di vista prettamente tecnico, la nuova Alfa Romeo C42 si distingue dalle progenitrici per aver progettato in maniera autonoma da Ferrari cambio e sospensione posteriore. Quest’ultima è di tipo push-rod (come all’anteriore), mentre a saltare all’occhio rispetto alla concorrenza vi è la scelta di puntare su una bocca delle fiancate decisamente generosa. L’ala anteriore punta ad estremizzare il concetto di out wash, con il primo flap che presenta un andamento a cucchiaio nella parte centrale ed il muso unito al secondo dei quattro elementi.

OBIETTIVO: RISALIRE LA CHINA

Per quanto riguarda gli obiettivi, Alfa Romeo punta inevitabilmente a dare una scossa alla propria presenza in Formula 1, sin qui caratterizzata da tre stagioni accompagnate da poche soddisfazioni. Di certo, la decisione di puntare su una coppia formata da Valtteri Bottas e Guanyu Zhou non sembra essere delle più azzeccate, ma naturalmente saranno i risultati della pista ad esprimere una valutazione definitiva sulle scelte operate da Frederic Vasseur. I primi riscontri, secondo quanto emerso dai test di Barcellona, sembrano però essere tutt’altro che confortanti. L’Alfa Romeo C42 ha percorso nell’arco delle tre giornate soltanto 175 giri, con numerosi intoppi a condizionare il programma di lavoro previsto.

