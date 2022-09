Almeno per le prossime cinque stagioni, la Formula 1 continuerà ad essere un’esclusiva riservata agli abbonati Sky. La pay-tv si è infatti assicurata i diritti del Mondiale fino al 2027 in Italia, consolidando il proprio ruolo di official broadcaster anche negli altri Paesi in cui essa è presente. Tutti i week-end di gara saranno trasmessi in esclusiva su Sky Sport F1 e in streaming su NOW, con una selezione di Gran Premi in diretta anche su TV8.

CRESCITA DEL 20% RISPETTO AL 2021

Il futuro della Formula 1 in Italia continuerà ad essere targato Sky. La piattaforma satellitare ha infatti annunciato oggi l’estensione dell’accordo per poter trasmettere tutti i Gran Premi in esclusiva per i prossimi cinque anni, nell’ambito di una partnership estesa anche sul mercato britannico e tedesco. Secondo i dati diffusi, l’attuale stagione sta registrando nel nostro Paese un incremento del 20% di ascolti rispetto allo scorso anno, con una media di circa 1.5 milioni per ogni gara. In particolare, lo scorso appuntamento in Arabia Saudita ha fatto registrare il picco massimo nella storia della pay-tv italiana, con 1 milione e 937 mila spettatori medi.

LE DICHIARAZIONI DI DOMENICALI

Stefano Domenicali, Presidente & CEO di Formula 1, ha dichiarato: “Siamo incredibilmente orgogliosi della nostra partnership a lungo termine con Sky e siamo lieti di annunciare che continueremo a lavorare insieme, con un impegno molto importante da parte di Sky. Fin dall’inizio del nostro rapporto, siamo impegnati entrambi per portare il divertimento, l’emozione e le storie della Formula 1 ai nostri fan tradizionali, coinvolgendo allo stesso tempo un pubblico nuovo e più diversificato. La Formula 1 ha registrato una crescita enorme negli ultimi anni e non posso pensare a un partner migliore per continuare a raggiungere i nostri fan con una copertura dedicata, esperta e approfondita. Sky non solo offre ai fan una copertura in diretta, ma anche una serie di accessi e contenuti dietro le quinte che fanno vivere la F1. Siamo entusiasti del futuro della partnership e del viaggio della Formula 1”.

Queste le parole di Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky: “La Formula 1 è un pilastro della Casa dello Sport. È un’eccellenza all’interno dell’offerta di Sky Sport e di Sky. Un contenuto che coinvolge le famiglie dei nostri abbonati, sempre più globale (24 GP) con personaggi e luoghi iconici. È un privilegio poter assicurare altri 5 anni di adrenalina e di passione ai tantissimi appassionati che ogni weekend scelgono di vivere le emozioni del Mondiale di F1 su Sky Sport. Con questo prestigioso rinnovo, Sky investe in un contenuto sportivo, in forte crescita e sempre più attrattivo. Lo faremo con l’eccellenza della nostra squadra giornalistica e con un racconto altamente tecnologico, per far sentire il nostro abbonato al centro della migliore esperienza di visione possibile”.

LA FORMULA 1 SU SKY IN EUROPA

Nell’ambito di questo accordo, anche la Formula 2, la Formula 3 e la Porsche Super Cup continueranno a essere trasmesse su Sky Sport. Per quanto riguarda il contesto europeo, Sky UK ha rinnovato il proprio accordo con F1 sino a tutto il 2029, mentre in Germania l’accordo (al pari dell’Italia) è stato esteso sino al 2027. In entrambi i casi, gli ascolti hanno fatto registrare nel corso della stagione in corso un notevole incremento, pari al 24% nel secondo caso rispetto allo scorso anno.

Marco Privitera