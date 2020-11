Saranno Robert Shwartzman e Antonio Fuoco i piloti impegnati con la Scuderia Ferrari nello Young Driver Test di Abu Dhabi in programma per martedì 15 dicembre. Sia il russo che l’italiano si sono presentati ieri al quartier generale della Scuderia per fare il sedile della SF1000 che guideranno due giorni dopo la fine della stagione di Formula 1 2020.

SHWARTZMAN ASTRO NASCENTE

Per Robert si tratta del debutto in una sessione di test collettiva di Formula 1 dopo che il 30 settembre aveva esordito alla guida di una vettura della massima categoria sulla pista di Fiorano, nell’ambito del programma #RoadToF1 della Ferrari Driver Academy (FDA). Shwartzman, campione di Formula 3 del 2019, in questa stagione ha debuttato brillantemente in Formula 2 conquistando la sua prima vittoria dopo appena tre gare, quando si è imposto nella Feature Race del secondo appuntamento sulla pista di Spielberg. Il russo si è poi ripetuto in Ungheria e nella Sprint Race di Spa-Francorchamps.

IL RITORNO DI FUOCO

Per Antonio Fuoco, specialista del simulatore della Scuderia Ferrari, nonché pilota di supporto ai giovani talenti di FDA, quello di Abu Dhabi sarà il quarto test con la squadra dopo quello del 2015 a Spielberg e quelli del 2016 e del 2019 al Circuit de Barcellona-Catalunya. In totale il pilota italiano ha percorso fin qui 309 giri pari a 1415 km al volante di una Ferrari. Per lui c’è ora una nuova opportunità che sarà importante per riprendere contatto con la Formula 1 in un’epoca nella quale le prove in circuito sono estremamente limitate.

ILOTT CON ALFA ROMEO

Anche Callum Ilott sarà protagonista dello Young Driver Test di Abu Dhabi: il pilota britannico di FDA, attualmente secondo nella classifica del campionato di Formula 2 con tre vittorie, quattro pole position e due ulteriori piazzamenti sul podio, sarà al volante di una delle due Alfa Romeo Racing C39. Per il ventiduenne di Cambridge sarà il secondo test con questa squadra dopo quello svolto un anno fa al Circuit de Barcelona-Catalunya nel quale aveva percorso 41 giri, pari a 191 chilometri.