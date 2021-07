Alfa Romeo resta in F1: la Sauber ha rinnovato il contratto di sponsorizzazione con la storica casa automobilistica italiana. Il team svizzero, fondato da Peter Sauber e da qualche anno di proprietà di Longbow Finance, dal 2019 corre come Alfa Romeo Racing e, grazie al prolungamento del contratto, manterrà questa denominazione ancora per qualche anno.

Lo storico marchio italiano, in partnership con il team di Hinwil dal 2018, allunga dunque la sua permanenza nel circus a dispetto delle voci che volevano una separazione tra Sauber e Ferrari.

IL COMUNICATO UFFICIALE

Alfa Romeo e Sauber Motorsport continueranno a unire le forze, con un rafforzato spirito di squadra, ai massimi livelli del motorsport: il team svizzero e lo storico marchio italiano annunciano l’estensione della loro partnership in un accordo pluriennale con valutazioni annuali.

Il rinnovo di questo rapporto rappresenta un nuovo entusiasmante capitolo nella lunga e prestigiosa storia del motorsport per due marchi con un’impressionante eredità di corse che include successi in Formula Uno, auto sportive e auto da turismo.

La partnership ha fissato obiettivi ambiziosi di miglioramento progressivo anno dopo anno e consentirà alle due parti di sviluppare la loro visione per il futuro in un ambiente stabile, consentendo a Sauber Motorsport e Alfa Romeo di lavorare per far crescere il loro successo sia in pista che fuori.

Dal suo ritorno in questo sport nel 2018, il passaggio dal fondo della griglia al centro del gruppo, sviluppando nuovi entusiasmanti talenti di guida come Charles Leclerc e Antonio Giovinazzi e portando a bordo un nome iconico come Kimi Räikkönen, il team si è trasformato in uno di quelli con il maggior potenziale.

I significativi cambiamenti regolamentari che la Formula 1 subirà nel 2022 costituiscono un’opportunità per il team di fare un sostanziale passo avanti, grazie alla configurazione snella e agile e il nuovo budget cap iniziato nel 2021.

L’estensione della partnership tra Sauber Motorsport e Alfa Romeo mostra il desiderio di entrambe le parti di continuare a scalare la griglia insieme, con un assetto completamente integrato, con l’obiettivo di creare un futuro entusiasmante sia per la squadra che per il marchio.

LE PAROLE DI ALFA ROMEO

“Come storico marchio automobilistico italiano, Alfa Romeo è nata in pista. – Afferma Jean-Philippe Imparato, AD di Alfa Romeo – Oggi siamo orgogliosi di continuare a onorare il DNA da corsa ponendolo al centro del futuro del nostro marchio. Siamo guidati dalla passione e dall’eccellenza. La Formula Uno rappresenta un laboratorio all’avanguardia per la futura elettrificazione della nostra gamma, pienamente coerente con la nostra visione per i prossimi anni. Inoltre, il Motorsport offre l’incomparabile esposizione globale che desideriamo sfruttare per un futuro di successo.”

LE PAROLE DI VASSEUR