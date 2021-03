Siamo giunti alla terza ed ultima giornata dei test pre-stagionali di F1 in quel di Sakhir. Ancora pochi i riferimenti emersi dai primi due giorni, che hanno visto primeggiare Valtteri Bottas nella classifica dei tempi. La Mercedes, nonostante il miglior tempo sul giro, non è stata esente da problemi, mentre la Red Bull sembra essere in ottima forma, almeno al momento. Vedremo se in quest’ultima sessione team e piloti decideranno di scoprire le proprie carte, in attesa del primo appuntamento mondiale in programma sempre in Bahrain tra due settimane.