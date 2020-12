Nella giornata di ieri Carlos Sainz ha vissuto il suo primo giorno da pilota Ferrari. Lo spagnolo ha infatti visitato il quartier generale della Scuderia di Maranello, andando ad effettuare anche un seat-fit in vista della prossima stagione.

L’ormai ex pilota McLaren ha conosciuto anche parte del team con cui andrà a lavorare dal prossimo anno. Successivamente, insieme al suo nuovo compagno Charles Leclerc, è stato protagonista di un saluto al pranzo virtuale organizzato dal Team Principal Mattia Binotto con i media.

SAINZ PRONTO A VESTIRSI DI ROSSO

Dopo aver fatto visita a Maranello, Sainz è apparso subito emozionato per questa sua nuova sfida: “È la prima volta in rosso, il che rende questo un giorno piuttosto speciale per me. Sono completamente pronto, pienamente motivato qui già oggi, dopo aver lasciato il Regno Unito ieri. Sono totalmente pronto per questa nuova sfida”.

Adesso per il pilota spagnolo un po’ di riposo prima di rimettersi al lavoro all’inizio del nuovo anno: “Ci saranno po’ di giorni di vacanza adesso per staccare la spina e per assicurarci di ricaricare le batterie il più velocemente possibile. Ma potete stare certi che sarò qui abbastanza presto a gennaio per continuare a lavorare, per continuare ad aiutare questa squadra ad andare avanti il ​​più velocemente possibile nella migliore direzione. Non vedo l’ora, oggi ho avuto già i miei primi incontri, il mio primo giro in fabbrica, ed è qualcosa che non dimenticherò mai”.

BINOTTO RIVELA IL NOME DELLA NUOVA MONOPOSTO

Il team principal Mattia Binotto invece si è sbilanciato sia su quelle che saranno le gerarchie all’interno della squadra, sia su alcune caratteristiche della monoposto del prossimo anno.

“Penso che i due saranno liberi di combattere in pista“, ha detto Binotto sui suoi piloti. “Sarà importante che non si danneggino, questo è chiaro, ma penso che avranno le stesse opportunità, sicuramente all’inizio della stagione”.

L’ingegnere nativo di Losanna ha svelato poi il nome della prossima monoposto, che si chiamerà SF21 ed avrà molti elementi in comune con la SF1000, pur con significativi aggiornamenti sui punti deboli: “Abbiamo già deciso il nome dell’auto il prossimo anno. L’auto si chiamerà SF21. È un nome molto semplice, perché crediamo che il prossimo anno sia una transizione al 2022. Sarà una vettura parzialmente congelata, con lo stesso telaio del 2020. Organizzeremo diversamente la presentazione della vettura il prossimo anno. Ci sarà prima un evento in cui presenteremo la squadra e i nostri piloti ai nostri fan, ai nostri partner e ai giornalisti. Successivamente ci potrebbe essere un secondo evento, forse ai test pre-stagionali”.



“Posso confermare che il motore funziona bene al banco prova. Penso che in termini di prestazioni, torneremo ad essere competitivi come power unit. Penso che non saremo i peggiori in campo, ed è questa la sensazione che ho avuto dai numeri che ho visto al banco prova. Ma non possiamo saperlo con certezza, anche perché non sappiamo cosa stanno facendo gli altri e quanto sono progrediti”.



Prima di portare in pista la Ferrari SF21, per Carlos Sainz dovrebbe essere in programma un test a Fiorano con la SF71-H. Vedremo inoltre se con gli aggiornamenti annunciati si riuscirà a migliorare i disastrosi risultati ottenuti quest’anno.

Carlo Luciani