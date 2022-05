A due giorni di distanza dalla vittoria nel GP di Monaco in F1, Sergio Perez ha firmato con la Red Bull per un rinnovo che lo tratterrà nella scuderia di Milton Keynes al fianco di Max Verstappen fino alla fine della stagione 2024.

Apporto determinante

Il messicano estende il rapporto con Red Bull, iniziato con la stagione 2021. Con i colori della scuderia di Milton Keynes ha ottenuto fino ad oggi due vittorie, Azerbaijan 2021 e Monaco 2022, e sette arrivi a podio. Nonostante una flessione nei risultati durante la fase centrale della passata stagione, il contributo del messicano è stato determinante nella conquista del campionato da parte di Max Verstappen. Al momento Checo occupa la terza posizione nel mondiale Piloti.

Red Bull ha confermato di aver esteso il contratto di Perez per due anni, con il messicano che ha firmato l’accordo a Monaco, durante il fine settimana di gara. Christian Horner ha così commentato: “Da quando è entrato a far parte di Oracle Red Bull Racing, Checo ha svolto un lavoro fantastico. Più volte ha dimostrato di essere un ottimo uomo-squadra e, man mano che ha migliorato la conoscenza della squadra, è diventato una forza da non sottovalutare in griglia. Quest’anno ha fatto un altro passo avanti e il distacco da Max si è ridotto in modo significativo.”

Scelta ragionevole

Dal punto di vista delle prestazioni, Red Bull ha rinnovato con un pilota capace di mantenere ritmo in gara, con un’esperienza ultra-decennale e bene calato nel ruolo di supporto a Verstappen, in sinergia con la scuderia. La scuderia di Milton Keynes gioca quindi la carta della stabilità, oggettivamente la più ragionevole, considerando l’attuale panorama.

Sergio Perez ha aggiunto: “Per me questa è stata una settimana incredibile. Vincere il Gran Premio di Monaco è un sogno per qualsiasi pilota e fare seguito con l’annuncio che continuerò con Red Bull fino al 2024 mi rende estremamente felice. Mi sento completamente a casa qui ora. Stiamo lavorando molto bene insieme e il mio rapporto con Max, dentro e fuori dalla pista, ci sta sicuramente aiutando a spingerci ancora di più in avanti.”

Luca Colombo