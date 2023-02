Concordata una partnership innovativa tra F1 e Tottenham Hotspur, club calcistico della Premier League, per aiutare a identificare e promuovere una nuova generazione di talenti del mondo dei motori. La collaborazione prevede il sostegno della carriera dei giovani piloti e la costruzione di un circuito di karting indoor.

Stefano Domenicali ha dichiarato: “Continuando a far crescere il nostro sport, la collaborazione con marchi di fama mondiale come il Tottenham Hotspur ci permette di portare la Formula 1 e il motorsport a un pubblico nuovo e più eterogeneo. I nostri due marchi hanno una visione condivisa per creare opportunità di carriera che cambiano la vita, promuovere la diversità e l’inclusione, come attraverso la F1 Academy recentemente annunciata, e guidare la sostenibilità ambientale. La nostra partnership innovativa darà vita a tutto questo”.

L’esperienza del karting sarà una destinazione e un luogo che le famiglie, gli amici e gli aspiranti piloti di tutto il mondo vorranno visitare e godere, coinvolgendo nuovi spettatori e offrendo un punto di ingresso accessibile al mondo del motorsport.

Impianto di karting allo stadio

Il primo punto della partnership tra F1 e Tottenham prevede la realizzazione del primo impianto di karting elettrico al mondo all’interno di uno stadio e della pista indoor più lunga di Londra, presso il modernissimo Tottenham Hotspur Stadium.

La struttura high-tech all’interno dello stadio, che sarà l’unica del suo genere in Europa, aprirà alla fine dell’anno con piste separate per adulti e ragazzi, entrambe accreditate dalla National Karting Association, rendendola una potenziale sede futura per le gare del campionato nazionale di karting. Situata sotto la tribuna sud dello stadio, la struttura comprenderà anche attività motoristiche interattive e punti di ristoro.

Il presidente del Tottenham, Daniel Levy, ha evidenziato quanto questa partnership sia un ulteriore passo verso l’intrattenimento e l’offerta di esperienze nel proprio stadio: “Da quando abbiamo costruito questo stadio, la nostra ambizione è sempre stata quella di vedere fino a che punto potessimo spingerci oltre per offrire esperienze di livello mondiale in grado di attrarre persone da tutto il mondo durante tutto l’anno. Siamo riusciti a portare a Londra N17 i più grandi nomi dello sport e dell’intrattenimento. Siamo estremamente entusiasti di ciò che questa partnership a lungo termine con la F1 porterà alle nostre comunità globali, nazionali e locali“.

Academy e supporto ai giovani

F1 e Tottenham Hotspur svilupperanno un nuovo programma di academy per piloti che mira ad ampliare il bacino di talenti del motorsport e per aiutare la prossima generazione di piloti. Verranno inoltre organizzate attività didattiche per le scuole al fine di coinvolgere i giovani del posto nel mondo del motorsport, illustrando le opportunità di carriera e i percorsi in settori quali l’ingegneria e lo sviluppo di software. Questo attraverso apprendistati e opportunità con un’attenzione particolare per donne e gruppi sottorappresentati.

Sostenibilità

Nell’ambito della partnership, vi sarà una collaborazione anche su iniziative di sostenibilità che promuovono la responsabilità ambientale. Gli obiettivi di F1 e Spurs combaciano, con il club inglese che, in quanto firmatario della “Race to Zero” del Quadro di Azione per il Clima delle Nazioni Unite, si impegna a dimezzare le proprie emissioni di gas serra entro il 2030 e diventare net zero entro il 2040.

Anna Botton