È ormai tutto pronto a Reggio Emilia, dove questa sera è in programma l’evento di lancio della monoposto 2020 della Scuderia Ferrari. Il sipario del Teatro Municipale Romolo Valli si aprirà alle 18.30, per svelare la vettura che Sebastian Vettel e Charles Leclerc guideranno nel campionato ormai alle porte.

Autografi e maxischermo. Prima dell’evento in teatro, dalle 17.15 alle 17.45, il Team Principal, Mattia Binotto, e i due piloti saranno nella piazza Martiri del 7 luglio, antistante il Teatro Valli, per incontrare tifosi e appassionati del Cavallino Rampante. In città è stato anche previsto un maxischermo situato in piazza Camillo Prampolini che permetterà a chi lo desidera di seguire l’evento live.

Dove vedere la diretta. Sul territorio italiano la presentazione sarà trasmessa in tv da Rai 2 e Sky Sport F1 HD. Oltre che in tv, l’evento di lancio sarà visibile anche sul sito della Scuderia Ferrari https://singleseater.ferrari.com, sui canali Facebook https://www.facebook.com/ScuderiaFerrari e Instagram (solo 15 minuti) https://www.instagram.com/scuderiaferrari/. La diretta sarà anche visibile al Museo Ferrari di Maranello, nei Ferrari store di Maranello, Milano, Roma e alla Mabic biblioteca, sempre a Maranello.

Benvenuto in stile. Davanti al teatro Valli, illuminato di rosso per l’occasione, a fare gli onori di casa saranno la monoposto SF90 della scorsa stagione e il suo alter ego, la SF90 Stradale, la prima vettura ibrida di nuova generazione realizzata dalla Casa di Maranello.