Nella giornata odierna è si è tenuta a Monza conferenza stampa che ha aperto ufficialmente il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2022. Tutto è pronto per il 16mo appuntamento del Mondiale, round che cade durante il centenario della leggendaria pista brianzola.

In attesa dell’accensione dei motori e dell’arrivo dei tantissimi appassionati, il Presidente di Automobile Club d’Italia Angelo Sticchi Damiani ha annunciato alcune importanti novità per la giornata di domenica come la presenza del Sergio Mattarella. Il Presidente della Repubblica presenzierà un evento che accoglierà anche Andrea Bocelli, pronto per cantare l’Inno d’Italia che sarà seguito dal tradizionale passaggio delle Frecce Tricolori insieme l’Airbus A350 Enzo Ferrari di ITA Airways

Mattarella e Boccelli presenti a Monza

Il numero uno dell’ACI ha rilasciato ai giornalisti presenti alla conferenza stampa odierna, incontro che ha visto presente anche LiveGP.it. “Ci apprestiamo a svolgere il 93° GP d’Italia nel circuito che, nel mondo, ha ospitato più Gran Premi d’automobilismo e che 3 giorni fa ha compiuto 100 anni. Basterebbero questi pochi numeri per descrivere Monza, l’orgoglio e la soddisfazione che oggi proviamo insieme. Ma l’Autodromo di Monza non è solo numeri, anzi, è soprattutto l’emozione palpitante per la capacità e il coraggio dei piloti”.

Angelo Sticchi Damiani ha continuato dicendo: “È doveroso, quindi, oggi ringraziare le donne e gli uomini che, a partire dal 1922, hanno permesso tutto questo, i milioni e milioni di appassionati che rendono vivo l’Autodromo e le Istituzioni – dal Comune di Monza alla Regione Lombardia e al Governo – che ci stanno supportando nella costruzione dei prossimi 100 anni. In conclusione consentimi di dire: Monza: cent’anni e non sentirli”.

Presente nella Sala Stampa del ‘tempio della velocità’ anche Attilio Fontana. Il Presidente della Regione Lombardia ha voluto commentare: “Il Formula 1 Gran Premio d’Italia 2022 che si svolge all’Autodromo di Monza è uno degli eventi più importanti che si tengono in Lombardia. La Regione continua a sostenerlo finanziando le spese per i costi di organizzazione e gestione. Un impegno assunto con gran senso di responsabilità e nella consapevolezza della strategicità dell’evento. Un’occasione unica di visibilità a favore di Regione Lombardia, della città di Monza e delle sue eccellenze. L’Autodromo è un’ icona del Made in Italy: il “Tempio della Velocità e della Bellezza dello Sport”, ma anche sede d’avanguardia e innovazione per il futuro della mobilità e non solo per gli sport automobilistici”.

Monza celebra i suoi 100 anni e guarda al futuro

Sono intervenuti quest’oggi anche altre autorità come Giuseppe Sala. Il primo cittadino di Milano ha evidenziato: “Il Gran Premio d’Italia è una delle gare più attese dagli amanti della Formula 1. La nostra città e il nostro territorio sanno accogliere e organizzare eventi sportivi di livello internazionale, la storia del circuito di Monza e la partecipazione di così tanti tifosi e appassionati lo testimoniano con entusiasmo”.

Tra i presenti non poteva mancare anche Paolo Pilotto, recentemente eletto come Sindaco di Monza. “Siamo pronti per accogliere i tanti visitatori attesi per il prossimo weekend con un piano della mobilità potenziato: per alleggerire il traffico sarà allestito un parcheggio in più a Vedano, arrivando così a un’offerta totale di 7900 posti auto disponibili. Con l’app MOVE to GP, è già possibile prenotare e acquistare parcheggio e navetta, per ottimizzare il più possibile i tempi di spostamento e limitare l’eccessiva congestione”.

Marco Tronchetti Provera (Vice Presidente Esecutivo e CEO di Pirelli), Geronimo La Russa (Presidente di AcMilano) e Giuseppe Redaelli (Presidente di Autodromo Nazionale Monza) sono stati gli altri protagonisti dell’incontro odierno con i giornalisti ed i fotografi. Da evidenziare le parole di quest’ultimo che ha presentato l’ingresso dell’impianto brianzolo nel ‘Metaverso’. “Questa ricorrenza non deve solo farci guardare al passato, ma deve spronarci a progettare il futuro del circuito. L’Autodromo è sempre stato un innovatore nel campo dell’automotive e del racing e ora lo è anche nella tecnologia. Siamo infatti il primo circuito al mondo nel Metaverso, un mondo virtuale dove gli appassionati possono visitare le strutture e la pista, conversando tra loro e partecipando ad eventi”.

Appuntamento per le prove libere di venerdì

Appuntamento ora per le prove libere di venerdì, prima sessione ufficiale di una manifestazione che vedrà in pista anche la FIA F2, la FIA F3 e la Porsche Mobil 1 Supercup. Per i tifosi vi sarà l’intrattenimento di una serie d’artisti come Andrea Obiso, Sherol Dos Santos, Vinai, Timmy Trumpet e Mara Sattei.

Non sono state spese molte parole, invece, sul discorso della ‘Fanzone’, protagonista in negativo della vigilia del round di Monza. L’area in questione dovrebbe sorgere regolarmente nel parco brianzolo senza la ‘ruota panoramica’.

Luca Pellegrini