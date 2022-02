Tutto pronto per il day-3 dei test F1 di Barcellona, ultima sessione prima della trasferta in Bahrain. Seguite la cronaca live curata dalla nostra Redazione Auto.

Ferrari e McLaren hanno confermato i segnali della prima giornata con un ottimo passo. L’australiano Daniel Ricciardo ha rappresentato il marchio inglese, mentre la Rossa è stata protagonista con entrambi i piloti. Resta da capire la posizione di Red Bull e Mercedes, che ieri hanno svolto un lavoro diverso dagli altri.

La diretta del day-3 dei test di Barcellona scatterà alle 9.00 con l’inizio dell’attività in pista nell’impianto iberico. Circuito che ricordiamo riaccoglierà team e piloti in primavera per il tradizionale GP di Spagna. La giornata si concluderà alle 18.00 con una pausa dalle 13.00-14.00.

LA CRONACA LIVE