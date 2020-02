La Formula 1 riaccende i propri motori per dare il via alla stagione 2020. Sul circuito catalano di Montmelò, scatta infatti la prima delle sei giornate di test pre-stagionali, in attesa di dare il via al Mondiale il prossimo 15 Marzo a Melbourne. Grande attesa per vedere all’opera le nuove vetture, alcune delle quali vengono presentate direttamente nella pit-lane.