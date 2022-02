Michael Masi non sarà più il direttore di gara della Formula 1 per la stagione 2022. Ad annunciarlo è stato il presidente FIA Mohammed Ben Sulayem, come piano di modifiche rivolte a migliorare il Circus. Una decisione comunicata nello stesso momento in cui la Ferrari presenta la nuova F1-75.

Le conseguenze dei fatti di Abu Dhabi

Nel giorno della presentazione della nuova Ferrari, la FIA comunica la decisione di rimuovere Masi dal suo incarico di direttore di gara. Questa decisione è stata presa dopo le polemiche scaturite dal finale di Abu Dhabi, e di come Michael Masi abbia gestito la Safety Car negli ultimi giri della gara.

Masi ha infatti fatto ripartire la gara nonostante non tutte le monoposto si fossero sdoppiate dalla vettura di sicurezza, come dice il regolamento. La ripartenza all’ultimo giro è stata decisiva per l’esito del Mondiale vinto da Verstappen, che è riuscito a superare Hamilton diventando Campione del Mondo 2021. Le polemiche hanno fatto prendere alla FIA la decisione di avviare una indagine, che hanno portato a questa conclusione.

I sostituti di Masi

Michael Masi sarà sostituito da Eduardo Freitas e Niels Wittich, che si scambieranno il ruolo durante la stagione e saranno assistiti da un consigliere senior permanente: Herbie Blash, ex vice di Charlie Whiting. Freitas e Wittich tra l’altro hanno recentemente lavorato rispettivamente nel WEC e nel DTM.

La nuova struttura di gestione della gara sarà attiva già da partire dal primo test pre-stagionale a Barcellona alla fine di febbraio. Ben Sulayem ha aggiunto che a Michael Masi sarà offerto un nuovo ruolo all’interno della FIA.

Ulteriori modifiche per la gestione della gara

Oltre alla sostituzione di Masi, il presidente Ben Sulayem ha promesso ulteriori modifiche per migliorare la gestione della gara. Tra queste c’è sicuramente la creazione di una nuova sala di controllo virtuale che è stata paragonata al VAR nel calcio, che dovrebbe aiutare il direttore di gara a prendere le decisioni più difficili grazie alle moderne tecnologie.

Altra importante riforma riguarda invece le comunicazioni tra team e direttore di gara. Le comunicazioni radio dirette con il direttore di gara durante la gara non saranno trasmesse e i Team Principal non potranno intervenire direttamente. Questo secondo Ben Sulayem serve per proteggere il direttore di gara da qualsiasi pressione e consentirgli di prendere decisioni in serenità. Inoltre si valuteranno nuove procedure per definire come le monoposto dietro la Safety Car debbano sdoppiarsi per far riprendere la gara.

