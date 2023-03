McLaren ha annunciato un grosso turnover a livello di organigramma, con molti cambiamenti nell’impianto organizzativo: secondo la scuderia di Woking, questo approccio strategico crea le basi per un team di F1 più forte in chiave futura.

Decisioni

La scuderia ha deciso di fare a mano dell’unico ruolo di direttore tecnico esecutivo, introducendo un team esecutivo tecnico composto da tre nuovi ruoli di direttore tecnico specializzato, che riportano direttamente al team principal Andrea Stella. Un’organizzazione simile ricorda da vicino quella attualmente in voga presso Maranello. In ogni caso, James Key, direttore tecnico esecutivo ha lasciato il team come parte di questa ristrutturazione.

Il team esecutivo tecnico di F1 vedrà Peter Prodromou assumere il ruolo di direttore tecnico per l’aerodinamica. David Sanchez, come previsto, torna alla McLaren come direttore tecnico per il car concept and performance. Sanchez, proveniente dalla Ferrari, entrerà a far parte del team da inizio gennaio 2024. Neil Houldey ottiene una promozione a direttore tecnico per l’ingegneria e design. A parte Sanchez, le altre due posizioni risultano coperte da forza lavoro proveniente dalla scuderia.

Motivi

Contemporaneamente Giuseppe Pesce diventa direttore per aerodinamica e capo dello staff, riportando a Prodromou. Piers Thynne assume il ruolo ampliato di chief operating officer per il team di F1. Questo nuovo ruolo supporterà il team principal nel percorso di miglioramento degli standard McLaren.

La riorganizzazione ha richiesto un lungo lavoro e prende piede prima dell’esecuzione di nuovi progetti infrastrutturali chiave previsti durante il 2023. In un’ottica più ampia, il team ha intrapreso una campagna di assunzioni per aumentare la capacità tecnica, con alcuni incarichi senior già coperti. La ristrutturazione organizzativa, le nuove infrastrutture e l’espansione della forza lavoro dovrebbero creare le basi per un team McLaren F1 più competitivo in futuro.

Dichiarazioni

Andrea Stella, team principal, ha dichiarato: “In primo luogo, vorrei ringraziare James per il suo duro lavoro e impegno durante la sua permanenza in McLaren e gli auguro ogni bene per il futuro. Guardando avanti, sono determinato e completamente concentrato nel riportare la McLaren in testa alla classifica. Da quando ho assunto il ruolo di Team Principal, mi è stato dato il mandato di adottare un approccio strategico per garantire che il team poggi su una base a lungo termine, su cui possiamo costruire nel corso degli anni. Questa nuova struttura fornisce chiarezza ed efficacia all’interno dell’ufficio tecnico del team e ci mette in una posizione di forza per massimizzare le prestazioni, inclusa l’ottimizzazione dei nuovi aggiornamenti dell’infrastruttura in arrivo nel 2023.”

Zak Brown, CEO McLaren Racing, ha dichiarato: “Sono lieto che, dopo aver completato una revisione completa con Andrea, siamo ora in grado di implementare la ristrutturazione necessaria per mettere in moto la macchina per ribaltare la situazione. Questi cambiamenti strategici assicurano il successo a lungo termine del team e sono necessari per vedere la McLaren tornare a vincere. (…) Sono determinato a vedere la McLaren tornare dove dovrebbe essere.”

David Sanchez ha commentato: “Sono entusiasta di tornare nel team di Woking e non vedo l’ora di lavorare al fianco di Peter e Neil e del resto del team per raggiungere i nostri obiettivi prestazionali.”

Luca Colombo