Sono proseguite anche nel corso della notte le forti precipitazioni che stanno interessando l’Emilia Romagna. In un quadro complessivo che diventa sempre più drammatico (al momento sono tre le vittime accertate e migliaia gli evacuati) anche il regolare svolgimento del GP a Imola di Formula 1 è inevitabilmente a rischio: al momento l’autodromo è stato chiuso in via precauzionale, con una parte del paddock 2 allagata per l’esondazione del fiume Santerno.

SITUAZIONE DIFFICILE IN EMILIA ROMAGNA

Sono ore di grande ansia e preoccupazione per le zone dell’Emilia Romagna, nuovamente flagellate da un’ondata di maltempo. Secondo quanto reso noto dalla Regione, al momento sono 14 i fiumi esondati e ben 23 i Comuni alle prese con allagamenti diffusi, tra cui anche Imola. Dopo l’evacuazione resasi necessaria nel pomeriggio di ieri, durante la notte il Santerno (che scorre immediatamente alle spalle del paddock) ha registrato una nuova piena che ha reso parzialmente inagibile l’area in cui sono ospitati i TV compound ed i team delle categorie minori.

“SVILUPPI AL MOMENTO IMPREVEDIBILI”

Al momento l’autodromo rimane chiuso, visto il perdurare dell’allerta meteo che si protrarrà per l’intera giornata di oggi. Secondo quanto comunicato dagli organizzatori, “la prosecuzione della gara dipenderà da ulteriori sviluppi, al momento imprevedibili”. In merito all’interruzione dei lavori di preparazione all’evento, “l’avanzamento sarà influenzato dalla diminuzione del livello dell’acqua e dalla possibilità di riprendere la preparazione della gara”. Le previsioni meteo parlano di piogge consistenti su Imola almeno sino al primo pomeriggio di oggi, con attenuazione dei fenomeni nelle prossime ore ed un deciso miglioramento a partire dal pomeriggio di domani.

Buenos días. Me llegan estas imágenes de Imola. El paddock y boxes de F1 están ok. Las zonas más bajas como F2 están con mucha agua. Hoy se ha prohibido al personal ir al circuito hasta que sean avisados. #f1 #EmiliaRomagnaGP pic.twitter.com/jzDnRqP54p — Albert Fabrega (@AlbertFabrega) May 17, 2023

Le possibilità di svolgimento del Gran Premio dipenderà in ogni caso non soltanto dall’evoluzione del meteo, ma soprattutto della possibilità di convogliare risorse in un’area colpita da una serie di emergenze: centinaia di interventi sono segnalati nel corso di queste ore, con numerose zone allagate tra cui anche il centro di Faenza, sede della factory Alpha Tauri. Ad essere oggetto di attenta valutazione sarà inoltre il capitolo legato alla viabilità, visto che nel corso del fine settimana è previsto l’afflusso di oltre 150mila tifosi in autodromo e nelle zone limitrofe al circuito.

VERTICE ATTESO IN GIORNATA

L’intera situazione sarà oggetto di un vertice tra autorità ed organizzatori verso l’ora di pranzo, nel corso del quale sarà valutata attentamente l’intera situazione al fine di adottare eventuali provvedimenti. Inutile fare previsioni di sorta al momento, visto che la situazione appare in continua evoluzione: di certo sarà indispensabile, in queste ore drammatiche, stabilire le priorità e garantire la massima assistenza alle zone più colpite, soprattutto evitando che quest’ultime possano essere intralciate dall’afflusso e deflusso del pubblico durante il week-end.

Marco Privitera