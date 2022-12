Charles Leclerc è stato premiato nel corso della serata del FIA Prize Giving 2022 per il suo secondo posto nel Mondiale conclusosi lo scorso 20 novembre ad Abu Dhabi. Per il monegasco è stata l’occasione per fare un bilancio dell’anno che sta per chiudersi, oltre a commentare le voci sul nuovo team principal della Ferrari.

FIDUCIA NELLA DIRIGENZA

E’ un Charles Leclerc carichissimo, nonostante la lunga ed estenuante stagione 2022 sia terminata da poco, quello che si concede ai microfoni dei media presenti a Bologna per la cerimonia di premiazione dei vincitori. Per il monegasco un secondo posto che deve essere la base per ripartire alla grande con un unico grande obiettivo: il titolo Mondiale. “Ripensando alla stagione, penso che ci siano stati molti aspetti positivi, soprattutto considerando che arrivavamo da due anni molto difficili per la squadra. Non era così scontato che saremmo stati in grado di fare un passo avanti di questa portata e di ritrovarmi secondo nel campionato piloti così come secondi nel Costruttori. Questo è un aspetto che mi rende felice, ma proseguendo con l’analisi c’è stata la parte centrale della stagione che si è rivelata molto frustrante perché non siamo riusciti a mettere tutto insieme la domenica. Ed è stato frustrante. Quindi ho sentimenti contrastanti su questa stagione. Il secondo posto è abbastanza buono ma spero che ci possa essere un altro passo avanti nel 2023″.

FIDUCIA NELLA MONOPOSTO E POSSIBILI AVVERSARI

Sempre con lo sguardo rivolto al prossimo anno, è tanta la fiducia di Leclerc nella Ferrari che verrà, anche perchè la lotta per il titolo potrebbe non essere un affare riservato alla Rossa e alla Red Bull: “Sono fiducioso perché stiamo facendo molto lavoro al simulatore. Negli ultimi mesi abbiamo cercato di capire quali fossero i punti deboli della monoposto 2022 per migliorare per la macchina 2023. Al momento c’è anche Mattia è ancora in sede, lavora e cerca di aiutare la squadra a prepararsi per la stagione 2023. Possibili avversari? Penso che la Mercedes sarà nella lotta. Ho visto quanto so2no stati in grado di migliorare dalla prima all’ultima gara del 2022, e credo che abbiano capito cosa hanno fatto di sbagliato. Per questo credo che la prossima stagione vedrà una lotta a tre“.

RINGRAZIAMENTO A BINOTTO

Chiusura inevitabile sull’addio di Mattia Binotto e su chi possa essere il suo successore: “Mattia mi ha chiamato per comunicarmi che avrebbe smesso, e da parte mia rispetto la sua decisione. Non posso che ringraziarlo, ha creduto in me fin dall’inizio, confermandomi la sua fiducia con un contratto molto lungo. Prima di essere team principal è stato parte della Scuderia per molti anni e contribuendo al successo della squadra, quindi gli auguro il meglio. Ora tocca a noi concentrarci sul futuro, provare e fare le scelte giuste per essere in grado di rendere più dura la vita alla Red Bull la prossima stagione”.

CHI AL SUO POSTO?

Piuttosto evasivo Leclerc anche nel commentare le sempre più insistenti voci che vorrebbero Frederic Vasseur come nuovo team principal del Cavallino: “Non voglio commentare. Ovviamente non è una mia decisione, riguarda John e Benedetto. Nel team stiamo solo cercando di concentrarci sul nostro lavoro al simulatore per avere la migliore macchina da corsa possibile per il prossimo anno, e ripeto, la decisione la prenderanno loro. Ho lavorato con lui già nelle categorie minori, ha creduto in me e abbiamo sempre avuto un buon rapporto. Ma questo aspetto non influenzerà le decisioni. Fred è sempre stato molto diretto e molto onesto, ed è un aspetto che ho sempre apprezzato. Ma ripeto, dobbiamo attendere le decisioni che saranno prese presto“.

Vincenzo Buonpane