L’avventura di Carlos Sainz alla Ferrari inizia “ufficialmente” oggi a Fiorano, con il pilota spagnolo in pista per la prima volta a bordo di una monoposto del Cavallino Rampante. Come avvenuto in precedenza per Leclerc ed i giovani della FDA, ad essere protagonista sul tracciato modenese è la SF71H del 2018, utile per riprendere confidenza in vista dei test pre-stagionali che si svolgeranno con la nuova vettura dal 12 al 14 Marzo in Bahrain.

Dopo la prima giornata, dedicata ai giovani Shwartzman, Armstrong e Alesi, e quella di ieri che ha visto il ritorno in pista di Charles Leclerc, arriva l’atteso momento dell’esordio di Carlos Sainz al volante di una Ferrari. In questo nostro speciale, andiamo ad aggiornarvi in tempo reale sul primo test in pista del pilota spagnolo, grazie anche alle immagini provenienti dal circuito di Fiorano.

LA FOTOGALLERY DELLA GIORNATA

Ore 16:32. Una volta conclusa l’attività in pista, Carlos Sainz si avvicina ai tifosi per un saluto. Per lo spagnolo è stata una prima giornata produttiva al volante della Ferrari SF71H, in attesa di tornare in azione nella mattinata di domani.

Ore 15:38. Prosegue senza intoppi la prima giornata di Sainz in rosso. Cielo coperto e temperature rigide. Lo spagnolo continua a inanellare giri intervallati da lunghe pause al box. Con ogni probabilità, gli uomini di Maranello sfrutteranno il tempo a disposizione almeno fino a quando la visibilità lo consentirà.

Ore 14:15. Nonostante il freddo, non mancano i tifosi Ferrari presenti lungo il circuito di Fiorano per dare un caloroso benvenuto a Carlos Sainz.

MOTORE ACCESO ALLE 9:30

Ore 13:04. Il programma della mattinata è stato regolarmente portato a termine. Adesso per gli uomini Ferrari è il momento di una breve pausa, in attesa di poter proseguire con il lavoro nel corso del pomeriggio. L’obiettivo è soprattutto quello di prendere confidenza con le varie procedure che poi verranno utilizzate nel corso dei week-end di gara.

Ore 11:58. Già completati i primi cinque run della giornata per Sainz, che si è limitato a percorrere di volta in volta circa 5-6 giri prima di rientrare ai box. Il programma della giornata prosegue senza intoppi, con una temperatura più mite rispetto alle prime ore del mattino.

Ore 11:07. Completato anche il secondo run della mattinata. Sainz è tornato in pista inanellando una decina di giri, aumentando progressivamente il ritmo.

Ore 10:35. Ricordiamo che il pilota spagnolo sarà al volante della SF71H per l’intera giornata di oggi e la mattinata di domani. Il programma della settimana vedrà in pista anche Mick Schumacher e Callum Ilott.

Ore 10:05. Mattinata piuttosto fredda a Fiorano, con il cielo parzialmente coperto che dovrebbe comunque garantire il regolare svolgimento del programma. Dopo il primo installation lap, si attendono anche temperature più favorevoli per il rientro in pista.

Ore 9:31. Il suono della Power Unit Ferrari scalda la fredda mattinata di Fiorano. Carlos Sainz percorre il suo primo giro in pista al volante di una Rossa. Per lo spagnolo si tratta di un installation lap. Percorre il tracciato modenese ad andatura ridotta prima di rientrare al box per i controlli di rito.

Marco Privitera