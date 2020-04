Sebastian Vettel ha tenuto una lunga videoconferenza in cui ha affrontato il delicato tema del futuro. Il pilota Ferrari, infatti, ha discusso a lungo con i giornalisti, parlando di ogni argomento che è rimasto in sospeso in questo periodo confuso ed incerto.

Vettel: “Il mio futuro è in Ferrari”

Dopo un 2019 difficile, in molti si erano chiesti se il pilota tedesco intendesse ritirarsi o cambiare squadra. Non in secondo piano, ci si chiedeva se anche la Rossa intendesse continuare a puntare su di lui o volesse affiancare a Leclerc qualcun altro.

Sebastian Vettel ha rasserenato tutti: “Stiamo già definendo le trattative per il mio rinnovo; io e Mattia (Binotto, ndr) ci sentiamo spesso ma il contenuto di queste conversazioni vorrei rimanesse privato. Lo sapete ormai, non sono una persona a cui piace discutere in pubblico dei propri affari. ” Il quattro volte campione del mondo ha inoltre confermato ancora una volta l’amore che lo lega alla Scuderia del Cavallino Rampante. “Non sono i soldi che cerco”, ha affermato, in seguito alle preoccupazioni per la crisi finanziaria che ha coinvolto la Formula 1. “Sono disposto a ridurmi lo stipendio pur di restare in Ferrari. Il mio obiettivo è sempre vincere il mondiale vestito di rosso. Le cifre però, fanno parte di quel nugolo di informazioni che preferirei non divulgare.”

Quarantena e GP virtuali

Il pilota ha candidamente ammesso di non avere mai preso parte alle manifestazioni virtuali che in questo periodo stanno allietando piloti e appassionati per un motivo estremamente semplice.

“GP virtuali? Non saprei, non ho mai preso parte perchè… non ho un simulatore. O meglio, non lo avevo fino a due giorni fa. Ora vedo come funzionano questi Gran Premi virtuali e vediamo che succede”, ha dichiarato Vettel.

Durante la quarantena, inoltre, molti piloti stanno condividendo le attività svolte in questo periodo. Giovinazzi, ad esempio, ha detto che stava pulendo molto la sua casa di Monaco mentre George Russell un paio di settimane fa aveva condiviso molto orgogliosamente la pizza che aveva preparato con le sue mani. E Seb?

“Al momento non ho ancora scoperto nessuna nuova qualità, ad essere sinceri. So solo che vorrei tornare in macchina il prima possibile, è quello il mio posto.”

Un 2020 incerto

Un altro argomento che Vettel ha affrontato è la sfortunata stagione 2020.

“Non so se riusciremo a correre 19 Gran Premi o 5… o nessuno. Nessuno lo sa, dovremo solamente aspettare e vedere che succede, monitorare l’evoluzione del virus e come gli enti destinati ad organizzare la stagione decideranno di procedere.”

Un ulteriore spunto lo ha offerto una domanda: come sarebbe vincere una mini-stagione per lui?

“Se succederà ve lo dirò”, ha ammiccato il pilota Ferrari.

Silvia Giorgi