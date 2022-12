Il mondo della F1 è in lutto per la morte dell’ex pilota Patrick Tambay, scomparso all’età 73 anni. L’annuncio è stato dato dalla famiglia: il francese soffriva da diversi anni del morbo di Parkinson e di diabete. Nel corso della sua carriera in F1, il francese ha corso per otto scuderie, ma il suo nome si lega principalmente a Ferrari, Renault e McLaren.

La Formula 1 piange Patrick Tambay

Tambay nacque a Parigi nel 1949 ed iniziò la sua carriera sportiva nel mondo dello sci, prima di capire che quel mondo non apparteneva completamente a lui. La scintilla per le corse automobilistiche scattò nel 1970 e lo spinse inesorabilmente verso la carriera come pilota. Sette anni dopo questa svolta nella sua vita, Tambay entrò ufficialmente nel mondo della F1 con la Surtees. A metà stagione, il passaggio in Theodore.

In dieci anni di carriera, il francese avrebbe poi corso con un totale di otto scuderie, anche se il suo nome sarebbe principalmente stato legato a McLaren, Ferrari e Renault.

L’arrivo di Tambay in Ferrari coincise con un momento tragico per la scuderia: la morte di Gilles Villeneuve avvenuta a Zolder. Il francese si trovò a guidare la monoposto numero 27 con cui riuscì a conquistare le uniche due vittorie della sua carriera. La prima nel Gran Premio di Germania 1982, dove avvenne il terribile incidente di Didier Pironi. La seconda arrivò ad Imola nel 1983, ad un anno di distanza dal famoso episodio tra Villeneuve e Pironi. Con i suoi risultati, il pilota francese contribuì alla conquista del titolo Costruttori in entrambi gli anni da parte del Cavallino.

Finito il periodo in Ferrari, Tambay passò alla Renault per due stagioni, nelle quali firmò l’unica pole position della sua carriera, nel 1984 nella gara di casa. Chiuderà la carriera in F1 con Lola, portando a casa due punti in Austria.

Non solo Formula 1 per Tambay

Patrick non ha corso esclusivamente nel Circus: ricordiamo infatti i suoi successi nel campionato Can Am (1977 e 1980), la partecipazione alla Parigi – Dakar e alla 24 Ore di Le Mans. Ricordiamo, inoltre, il suo impegno politico in Francia nei primi Anni Duemila.

Ferrari ha postato tramite il suo profilo Twitter ufficiale un messaggio di cordoglio: “Siamo tutti veramente rattristati dalla notizia della scomparsa di Patrick Tambay. È stato uno dei veri protagonisti degli anni ’80 vincendo due gare con la Scuderia e contribuendo alla conquista del titolo Costruttori nel 1982 e nel 1983“.

Chiara Zaffarano