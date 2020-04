Il Calendario del 2020 di Formula 1 è stato stravolto ma questo potrebbe comportare un clamoroso ritorno nel Circus di Imola. Naturalmente siamo ancora a livello teorico: tra speranze e proposte potrebbe esserci qualcosa di più? Vediamolo insieme.

Imola: pronta nel 2020

Pensiamo al Circuito di Imola. Non solo per gli appassionati ma anche per qualche “profano” del motorsport, quel luogo è collegato alla Formula 1 da un evento particolarmente importante per la storia di questo sport, per quanto intriso di tristezza. E’ lì, infatti, che nel 1994 persero la vita Roland Ratzenberger ed il mito indiscusso: Ayrton Senna.

Torniamo al presente. La pandemia del Coronavirus ha letteralmente travolto il calendario pianificato per il 2020. La FIA, mentre monitora costantemente l’andamento del virus, sta cercando di sistemare un nuovo programma per la stagione.

E’ qui che Imola torna in gioco: “Siamo pronti ad ospitare un Gran Premio già nel 2020” – hanno dichiarato gli organizzatori – “Il circuito è sempre stato tenuto bene e abbiamo sia il tempo che il modo di renderlo perfetto per la Formula 1 sin da quest’anno.”

L’Autodromo di Enzo e Dino Ferrari ha in mente, infatti, di candidarsi come sostituto del Gran Premio di Shangai. Purtroppo, oltre ad essere il primo evento sportivo ad essere rinviato, la gara cinese sembra che sia nuovamente a rischio, in quanto la Cina sta nuovamente affrontando un’emergenza per il Coronavirus, con i “casi di ritorno” e, diciamocelo, non sembra una soluzione sicura quella di correre lì.

Il 2020 però ha necessità di avere una stagione composta da almeno 15 gare, perchè sia interessante. Lo stesso Rosberg ha dichiarato che una stagione breve potrebbe spostare gli equilibri, poichè darebbe troppa rilevanza per la vittoria del Mondiale alla fortuna. Basta che una scuderia abbia un set-up sfortunato per qualche gara e la stagione per lei, sarebbe irrimediabilmente compromessa.

La FIA sta pensando di fare due gare in Austria, forse due a Silverstone… ma quanto sarebbe bello tornare a respirare la Formula 1 ad Imola?

Silvia Giorgi