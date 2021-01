Il primo giorno dell’anno porta come di consueto una ventata di novità e anche il 2021 non è stato da meno. Alla mezzanotte del 31 Dicembre, molti legami contrattuali ancora formalmente in essere sono giunti a scadenza, aprendo di fatto la nuova stagione di Formula 1 per diversi piloti e team. E sui vari profili Social le modifiche non hanno tardato a presentarsi: dal verde “british” di Aston Martin alle news di Sainz e Ricciardo…

Non hanno perso tempo a concretizzarsi, subito dopo lo scoccare della mezzanotte, le tante novità di mercato che andranno a caratterizzare la stagione 2021 di Formula 1. Almeno sui Social. Già, perché (coerentemente con il via dei nuovi contratti) il Capodanno ha visto molti media manager delle varie scuderie decisamente impegnati, trovandosi alle prese con la necessità di aggiornare le informazioni presenti sul web.

ASTON MARTIN IN “BRITISH STYLE”

Senza dubbio, il compito più “impegnativo” è spettato alla nuova Aston Martin. Oltre al rebranding, infatti, la scuderia di Lawrence Stroll ha prontamente sfoggiato un nuovo sito web (www.astonmartinf1.com, per il momento ancora “work in progress”) ed una nuova veste grafica sui Social, caratterizzata dal tipico verde della Casa britannica. Tutti i canali sono infatti stati prontamente ribattezzati, in modo tale che per ora della “vecchia” Racing Point non vi sia più…alcuna traccia.

SAINZ ANTICIPA…LA FERRARI

In attesa di vedere ulteriori dettagli sulla compagine che schiererà al via Lance Stroll e l’attesissimo Sebastian Vettel, le novità non sono mancate nemmeno a Maranello. Questo almeno per quanto riguarda il fronte piloti. Se sul sito ufficiale del Cavallino, infatti, campeggia ancora in bella evidenza il profilo del quattro-volte campione del mondo, ci ha pensato Carlos Sainz a darsi subito da fare. Sul profilo Twitter è infatti possibile leggere la nuova bio, accompagnata da una delle poche foto “in rosso” finora diffuse.

Decisamente più reattiva della Ferrari è stata invece la McLaren. La scuderia di Woking ha infatti presentato sul proprio sito ufficiale la biografia completa di Daniel Ricciardo, presente per la prima volta con gli abiti del team britannico. In casa Red Bull, il profilo di Alex Albon è stato rimosso, con il solo Max Verstappen presente in attesa che si…materializzi Sergio Perez.

Insomma, in attesa che i motori si accendano in pista, il Mondiale è già partito. Almeno sul web…

Marco Privitera