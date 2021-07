Il circuito di Jeddah prende finalmente forma in vista del GP dell’Arabia Saudita che si dovrebbe disputare il 5 Dicembre. Dalle ultime foto rilasciate dal sito ufficiale della F1 infatti si può notare come i lavori procedano spediti per quello che dovrebbe essere il cittadino più veloce del Circus.

Proprio così, il circuito di Jeddah è stato battezzato come il cittadino più veloce della F1, in quanto tra le sue 27 curve si raggiungerà una velocità media di 250 km/h. Tra l’altro il rettilineo misura 6,1 km è sarà il secondo più lungo del Mondiale. La gara prevista per il 5 Dicembre si dovrebbe disputare in notturna e potrebbero essere presenti ben 3 zone DRS per aumentare lo spettacolo.

Un punto clou della pista sarà però curva 13 che presenta un inclinazione di 12 gradi e che lancerà i piloti nel tratto più veloce del circuito di Jeddah, e cioè tra curva 23 e curva 27, in cui i piloti raggiungeranno i 322 km/h. Questo mix di lunghi rettilinei e curve veloci renderanno la pista Saudita il cittadino più veloce del Circus.

Sua Altezza Reale il Principe Khalid Bin Sultan Al Abdullah Al Faisal, Presidente della Saudi Automobile & Motorcycle Federation ha dichiarato: “Questo circuito moderno, divertente e ad alta velocità rappresenta nella realtà gli obiettivi che ci siamo prefissati come parte del programma Vision 2030 del Regno. Che mira a costruire un Paese migliore, realizzare il sogno di prosperità della nostra nazione e sbloccare il talento, le potenzialità e la dedizione dei nostri giovani uomini e donne”.

Noi non vediamo l’ora che i lavori saranno completati in tempo per il GP dell’Arabia Saudita che ricordiamo si disputerà il 5 Dicembre nel nuovo circuito di Jeddah.

Julian D’Agata

