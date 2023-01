E’ Haas la prima squadra a svelare la nuova livrea della monoposto che prenderà parte al Mondiale F1 2023. Il team capitanato da Gunther Steiner ha infatti mostrato le colorazioni e gli sponsor della nuova VF23 in attesa della versione definitiva che vedremo soltanto nei test pre-stagionali in Bahrain.

NESSUNA SORPRESA

Nessuna grossa sorpresa quindi da parte della Haas ne presentazioni in grande stile, che oggi ha svelato la livrea della sua nuova VF23 tramite delle immagini rilasciate sui social. Risalta subito all’occhio il nuovo sponsor MoneyGram, che in questa stagione supporterà il team statunitense con un logo presente i bella vista sia sulla monoposto che sulle tute dei piloti e gli abbigliamenti ufficiali della squadra. Per il resto le forme e le colorazioni non si discostano molto da quanto siamo stati abituati a vedere in passato, con Haas che ha mantenuto la sua classica linea bianca e rossa con l’aggiunta del nero per risaltare al meglio la nuova sponsorizzazione. Niente rivoluzioni per il momento quindi per gli americani, nella speranza che nei test pre stagionali in Bahrain riusciremo a vedere qualcosa di nuovo o qualche soluzione tecnica interessante.

BENTORNATO HULK

La novità è semmai rappresentata dal nuovo arrivato Nico Hulkenberg, che ricordiamo ha preso il posto di Mick Schumacher, andando ad affiancare Kevin Magnussen. Il tedesco è stato ingaggiato per la sua lunga esperienza in F1, il che dovrebbe garantire al team americano la possibilità di concentrarsi esclusivamente sulla macchina e permettergli di risalire la china della classifica costruttori. Hulkenberg dovrà vedersela con Kevin Magnussen, autore nel 2022 di una straordinaria pole position e prestazioni consistenti, che gli hanno garantito la riconferma a discapito del giovane tedesco che è approdato in Mercedes come pilota di riserva. Haas inoltre spera nei miglioramenti della Power-Unit Ferrari che in questa stagione di F1 2023 dovrebbe aver trovato l’affidabilità che mancava favorendo così un aumento di cavalli.

LE DICHIARAZIONI

Gene Haas ha dichiarato: “Sono molto lieto di dare il benvenuto a MoneyGram come title partner per la stagione 2023 e oltre, ed è emozionante vedere la nostra prima livrea svelata insieme come MoneyGram Haas F1 Team. Ci dirigiamo verso una nuova stagione sostenuti da alcune ottime prestazioni che la squadra ha ottenuto lo scorso anno. L’obiettivo per la stagione 2023 è naturalmente quello di essere più costanti e con Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg credo certamente che abbiamo una coppia di piloti esperti più che in grado di consegnare i punti che ci servono la domenica”.

Il team Principale di Haas Guenther Steiner ha aggiunto: “Ovviamente condivido l’entusiasmo di tutti per la presentazione della livrea, anche perché è un checkpoint nel calendario pre-campionato, il che significa che siamo un altro passo più vicini a fare ciò che vogliamo davvero fare, e cioè tornare a correre. Mi piace la livrea, è senza dubbio un look più moderno che si adatta mentre ci dirigiamo verso una nuova era insieme a MoneyGram come nostro partner principale”.

“È un periodo dell’anno entusiasmante per la Formula 1 ed è fantastico che siamo i primi a mostrare la nostra livrea, ma la nostra attenzione è fermamente rivolta a portare la VF-23 in pista e prepararci per la stagione a venire. Abbiamo davvero qualcosa su cui costruire dopo le prestazioni dello scorso anno. L’intera squadra ha lavorato sodo per raggiungere questo punto e ovviamente in Kevin e Nico abbiamo due comprovati talenti in grado di portarci dei punti. Non vedo l’ora di iniziare”.

Julian D’Agata