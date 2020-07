In Ungheria Valtteri Bottas guida il terzo turno di prove libere per la F1, davanti ad Hamilton e Perez. Entrambe le Mercedes AMG riescono a girare sotto il tempo di 1:15.5, mentre in casa Ferrari si raccoglie un quarto ed ottavo posto.

Bottas inanella il giro migliore in 1:15.437, su gomma rossa, in una sessione asciutta, dove si è cercato di recuperare il lavoro di ieri pomeriggio, perturbato dal bagnato. Il rischio pioggia per le qualifiche è comunque tangibile. La sessione è stata caratterizzata da alcuni testacoda, tra cui quello di Max Verstappen, alle prese con una monoposto che non sembra essere ben bilanciata.

Dominio dei motorizzati Mercedes, con le Racing Point nuovamente in posizioni importanti: terzo Perez e quinto Stroll.

Le Mercedes rosa sembrano avere il potenziale per giocarsela con la Red Bull e, ovviamente, le polemiche innescate dalla somiglianza con la W10 non andranno facilmente a placarsi.

In Ferrari Leclerc aggancia la quarta posizione, mentre Vettel è ottavo. Red Bull un po’ in sordina, con Verstappen sesto e Albon solo dodicesimo, alle prese con degli aggiornamenti sulla vettura che non sembrano funzionare.

I tempi fatti registrare dai piloti in pista sono contenuti in una forbice di due secondi e mezzo, con la top 10 racchiusa in poco più di un secondo.

Dovessero rimanere così i valori in qualifica, avremo di che divertirci.

Luca Colombo