La Mercedes continua a dettare il passo sotto il sole di Barcellona, con Lewis Hamilton in cima alla classifica delle prove libere due. Alle sue spalle Valtteri Bottas e Max Verstappen. Impressiona Ricciardo in quarta posizione.

Le Frecce d’Argento fanno il vuoto nel venerdì del GP di Spagna, imponendosi in entrambe le sessioni. Hamilton vola e domina le FP2 con un miglior tempo di 1’16’’883, l’unico sceso sotto il muro dell’1’17’’. Valtteri Bottas insegue pagando un ritardo di circa tre decimi, mentre il primo degli altri ancora una volta è Max Verstappen. Il pilota olandese chiude in 1’17’’704, marcando il miglior primo settore assoluto. L’olandese risulta a proprio agio anche sul passo gara, girando stabile sul 22’’ alto e 23’’ basso su gomma rossa. In base a quanto dimostrato finora, Verstappen sembra essere nelle condizioni di infastidire le Mercedes in gara.

Colpo di reni di Daniel Ricciardo, che porta la sua Renault in quarta posizione a 0.985s dalla vetta.

Sorprende anche Romain Grosjean nella simulazione qualifica. Il francese della Haas figura quinto al termine delle FP2 a 1.250s da Lewis Hamilton. Nel corso della sessione ha lamentato un problema alla power unit, allarme tuttavia rientrato nelle ultime battute dei 90 minuti a disposizione.

Quattordici millesimi dietro Grosjean fa capolino Charles Leclerc, in sesta posizione davanti a Carlos Sainz. Ottavo il rientrante Sergio Perez dopo 17 giorni di isolamento. Il pilota messicano è calato nell’abitacolo della sua Racing Point dopo aver contratto il Coronavirus, chiudendo le FP2 con un ritardo di 1.410s.

Renault in forma con Esteban Ocon in nona posizione, tuttavia a mezzo secondo dal compagno di squadra Ricciardo e a 10 millesimi da Perez. Chiude la Top-10 Pierre Gasly su Alpha Tauri, davanti a Lance Stroll e Sebastian Vettel.

Il tedesco della Ferrari si trova a +1.521 da Lewis Hamilton, ancora in netta difficoltà rispetto al compagno di squadra Leclerc.

Anche Alex Albon non è al livello del compagno di squadra. Il pilota anglo-thailandese chiude in tredicesima posizione con un distacco di 1.6s dal leader Hamilton, davanti a Lando Norris e Daniil Kvyat.

In sedicesima posizione si trova la Haas di Kevin Magnussen, il quale precede il duo Alfa Romeo in netta difficoltà e i piloti Williams.

Pos. N. Pilota Team Gap Tempo Giri 1 44 L. Hamilton Mercedes 1'16"883 37 2 77 V. Bottas Mercedes +0"287 1'17"170 38 3 33 M. Verstappen Red Bull +0"821 1'17"704 32 4 3 D. Ricciardo Renault +0"985 1'17"868 34 5 8 R. Grosjean Haas +1"250 1'18"133 29 6 16 C. Leclerc Ferrari +1"264 1'18"147 34 7 55 C. Sainz McLaren +1"331 1'18"214 33 8 11 S. Perez Racing Point +1"410 1'18"293 39 9 31 E. Ocon Renault +1"420 1'18"303 40 10 10 P. Gasly AlphaTauri +1"429 1'18"312 39 11 18 L. Stroll Racing Point +1"474 1'18"357 39 12 5 S. Vettel Ferrari +1"521 1'18"404 36 13 23 A. Albon Red Bull +1"608 1'18"491 35 14 4 L. Norris McLaren +1"623 1'18"506 38 15 26 D. Kvyat AlphaTauri +1"759 1'18"642 39 16 20 K. Magnussen Haas +1"878 1'18"761 36 17 7 K. Raikkonen Alfa Romeo +2"017 1'18"900 42 18 99 A. Giovinazzi Alfa Romeo +2"081 1'18"964 40 19 6 N. Latifi Williams +2"272 1'19"155 32 20 63 G. Russell Williams +2"508 1'19"391 38

Beatrice Zamuner