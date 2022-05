Nella giornata del disastro Ferrari, 4a con Sainz e ritirata con Leclerc mentre era saldamente in testa, a sorridere è la Red Bull che con una doppietta firmata da Max Verstappen e Sergio Perez balza in testa ad entrambe le classifiche iridate. Ottimo 3° posto per George Russell e buona anche la gara di Lewis Hamilton 5° dopo aver rimontato dal fondo dello schieramento.

Vincenzo Buonpane