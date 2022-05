E’ ancora Charles Leclerc a chiudere in testa anche le FP3 ottenendo la migliore prestazione con il tempo di 1:19.772, davanti alla Red Bull di Max Verstappen e alle due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, con Carlos Sainz 5°. Ma a Maranello sorridono anche per un passo gara che, a dispetto di ieri, sembra essere notevolmente migliorato. In attesa delle qualifiche, che scatteranno alle ore 16, rileggete grazie al nostro recap quanto accaduto nell’ultima sessione di prove libere sul circuito del Montmelò!

Vincenzo Buonpane