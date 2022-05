La Formula 1 riaccende i motori per la sfida catalana sul circuito di Montmelò, a est di Barcellona. A svettare nella prima sessione di prove libere è il duo Ferrari, con Charles Leclerc che precede per soli 79 millesimi Carlos Sainz. Terzo e non lontano Max Verstappen, frenato dal traffico nel proprio tentativo, mentre sembrano in lenta risalita le Mercedes. Qui la nostra cronaca web della sessione con il recap completo su quanto accaduto.

Marco Privitera