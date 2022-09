Carlos Sainz svetta al termine della seconda sessione di prove libere del GP di Singapore. Dopo aver visto una Mercedes in cima alla classifica del primo turno, il venerdì si chiude con la Ferrari davanti a tutti. Oltre al primo tempo dello spagnolo, infatti, la rossa di Maranello monopolizza le prime due posizioni con Charles Leclerc secondo alle spalle del proprio compagno di squadra.

UNA BUONA FERRARI

Sembra essere iniziato bene il week-end della Ferrari, che ha dato dei segnali incoraggianti avendo lascaito qualche dubbio lasciato alla fine delle FP1. Dopo aver perso circa 20 minuti per un problema all’impianto frenante nella prima sessione, Leclerc ha subito la stessa sorte anche nel secondo turno. Il monegasco ha infatti perso una trentina di minuti prima di scendere in pista, questa volta per un importante cambio di set-up della sua F1-75.

Una volta sceso in pista, però, il ferrarista ha subito fatto segnare dei buoni tempi su gomma media, risultando di 2 decimi più lento di Sainz, il quale però ha fatto segnare il suo giro più veloce con mescola morbida. Un Leclerc invece più in difficoltà una volta montate le soft, che gli hanno permesso di migliorare soltanto di pochissimo la sua precedente prestazione, rimanendo secondo a 208 millesimi dal compagno.

MERCEDES ANCORA COMPETITIVA

Anche nella seconda sessione la Mercedes si è dimostrata solida, piazzando George Russell in terza posizione e Lewis Hamilton in quinta, con Max Verstappen nel mezzo. Le frecce d’argento sperano in un buon risultato a Singapore, magari puntando anche alla prima vittoria stagionale, che in altre occasioni è sembrata alla portata nel corso di quest’anno.

Alle spalle dei primi cinque invece Esteban Ocon, con un’Alpine che si candida al ruolo di “prima degli altri” in questo week-end, dato anche l’ottavo posto di Fernando Alonso alle spalle di Valtteri Bottas. Giornata difficile invece per Sergio Perez, soltanto nono al volante della Red Bull. Il messicano ha pagato un secondo dal suo compagno di squadra e dovrà cercare di riscattarsi domani per rientrare tra i primi 6.

Terminata la prima giornata in pista, l’appuntamento è fissato per domani con l’ultima sessione di prove libere e le qualifiche, particolarmente determinanti a Singapore.

Carlo Luciani