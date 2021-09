Dopo un weekend di pausa, il Gran Premio di Russia segna il ritorno in pista del Circus della Formula 1. Il Sochi Autodrom, che si sviluppa nell’area del Villaggio Olimpico costruito in occasione dei Giochi Olimpici Invernali tenutisi nel 2014 nel comprensorio della città che si affaccia sulle rive del Mar Nero, ospiterà la gara per la penultima volta. Dal 2023, infatti, l’evento si sposterà a nord, sull’Igora Drive, tracciato situato alle porte di San Pietroburgo.

Sin dalla sua introduzione nel calendario iridato, il tracciato russo non ha goduto delle simpatie né dei piloti né dei tifosi; il suo particolare layout, infatti, non permette grandi possibilità di sorpasso, e a risentirne è spesso lo spettacolo della gara. Essendo una pista di ultima generazione, garantisce comunque elevatissimi standard di sicurezza, e questo è sicuramente un punto a favore del progettista tedesco Hermann Tilke.

Nelle sue precedenti edizioni, la Mercedes in Russia ha fatto piazza pulita degli avversari; le caratteristiche dell’Autodromo, infatti, si sono fino ad ora sposate alla perfezione con le caratteristiche tecniche delle vetture di Brackley. In questa tiratissima stagione, però, le Red Bull saranno avversarie ostiche per tutti, anche con la penalità di tre posizioni in partenza per Max Verstappen.

Il tracciato

Il rettifilo di partenza del GP di Russia è molto breve: curva 1, infatti, arriva subito velocissima verso destra, e immette sulla prima zona DRS del tracciato. La prima vera staccata arriva in corrispondenza di curva 2: da 321 km/h si passa a 128 per una secca destrorsa.

Attenzione a non sbagliare la staccata; i commissari sono stati inflessibili negli anni passati con chi ha tratto vantaggio da eventuali uscite di pista. La successiva curva 3 mette a dura prova vetture e piloti: si tratta infatti di una lunga sinistrorsa in piena accelerazione, in cui si toccano i 315 km/h.

Altra frenata decisa e curva 4 è un’altra secca piega a destra. L’allungo successivo porta verso le successive destrorse della 5 e della 6, che girano intorno allo stadio del ghiaccio. Fondamentale qui il carico aerodinamico e avere un buon bilanciamento sulla vettura.

Stesso discorso per le successive 7 e 8, che immettono nella seconda zona DRS. Non si tratta di un vero e proprio rettifilo, ma di due lunghi curvoni da affrontare in pieno, che immettono nell’ultimo settore, il più lento.

Si comincia con una lenta destra-sinistra che porta verso le curve 13 e 14, da affrontare intorno ai 150 km/h. Le ultime due curve sono praticamente identiche: si tratta di due destrorse a 90°, in cui è fondamentale avere una buona trazione in uscita, per poi sfruttare tutti i cavalli nel rettifilo dei box e affrontare un altro giro del Gran Premio di Russia.

ANNO DI COSTRUZIONE: 2014

LUNGHEZZA: 5.848 km

CURVE: 18

GIRI: 53

DISTANZA DI GARA: 309.745 km

Gli orari del GP di Russia in TV e sul web

Venerdì 24 settembre

PL1: 10.30-11.30 diretta Sky Sport F1 HD / Cronaca web su Twitter @Livegpit

PL2: 14.00-15.00 diretta Sky Sport F1 HD / Cronaca web su Twitter @Livegpit

Sabato 25 settembre

PL3: 11.00-12.00 diretta Sky Sport F1 HD/ Cronaca web su Twitter @Livegpit

Q: 14.00-15.00 diretta Sky Sport F1 HD/ Differita TV8 dalle 18.00/ Cronaca web su Twitter @Livegpit

Domenica 26 settembre

Gran Premio: 14.00-16.00 diretta Sky Sport F1 HD/ Differita TV8 dalle 18.00/ Cronaca web su Twitter @Livegpit

ORARI DIRETTE LIVEGP

Sabato 25 settembre, ore 13:45

Domenica 26 settembre, ore 13:45

Nicola Saglia